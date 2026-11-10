"Está arribando mucha gente": el intendente de Luján habló en C5N sobre el operativo para recibir a León XIV
El intendente Leonardo Boto ponderó el operativo para recibir al Papa y a cientos de miles de fieles. "Está arribando mucha gente: los ferrocarriles, tanto el Sarmiento como el San Martín, también están con una frecuencia muy alta”, dijo.
Luján se prepara para convertirse este miércoles en el epicentro de la vida religiosa y social de nuestro país, ya que el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Como se sabe, será la última actividad de su visita apostólica antes de partir hacia Perú, donde vivió durante dos décadas ejerciendo como párroco, profesor de seminario y administrador en zonas como Chulucanas y Trujillo, siendo obispo de Chiclayo desde 2015 -cuando obtuvo la nacionalidad peruana- hasta 2023.
La ceremonia, prevista para las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, representa uno de los momentos más esperados de una gira que despertó una extraordinaria movilización de fieles en distintos puntos de la Argentina.
Importante operativo en Luján
Teniendo en cuenta además que la Virgen de esa ciudad bonaerense es patrona de la Argentina y centro de peregrinación, las autoridades esperan una concurrencia masiva de peregrinos provenientes de todo el país, muchos de los cuales comenzaron a arribar desde la jornada previa.
El intendente local, Leonardo Boto, dijo por C5N que “estamos encaminándonos esta de noche de vigilia previa la llegada de León. La verdad que está funcionando muy bien el operativo” montado para recibir al Sumo Pontífice y a cientos de miles de peregrinos.
El jefe comunal invitó “a todos que vengan” ya que “todos los accesos a la ciudad están abiertos. La verdad que está arribando mucha gente: los ferrocarriles, tanto el Sarmiento como el San Martín, también están con una frecuencia muy alta”.
En efecto, la organización del evento obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad, transporte y asistencia sanitaria, disponiéndose cortes de tránsito en la zona céntrica, accesos peatonales especiales, estacionamientos alejados del casco histórico y sectores preparados para recibir a los fieles que participen tanto de la misa como de las actividades previas.
En cuanto a la actividad del Papa en Luján, antes de la misa recorrerá parte de la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, permitiendo que miles de personas puedan saludarlo en su ingreso al principal santuario mariano de la Argentina. El recorrido culminará frente a la Basílica, donde tendrá lugar la misa de despedida.
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