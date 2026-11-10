"Está arribando mucha gente": el intendente de Luján habló en C5N sobre el operativo para recibir a León XIV

El jefe comunal invitó “a todos que vengan” ya que “todos los accesos a la ciudad están abiertos. La verdad que está arribando mucha gente: los ferrocarriles, tanto el Sarmiento como el San Martín, también están con una frecuencia muy alta”.

En efecto, la organización del evento obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad, transporte y asistencia sanitaria, disponiéndose cortes de tránsito en la zona céntrica, accesos peatonales especiales, estacionamientos alejados del casco histórico y sectores preparados para recibir a los fieles que participen tanto de la misa como de las actividades previas.

En cuanto a la actividad del Papa en Luján, antes de la misa recorrerá parte de la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, permitiendo que miles de personas puedan saludarlo en su ingreso al principal santuario mariano de la Argentina. El recorrido culminará frente a la Basílica, donde tendrá lugar la misa de despedida.