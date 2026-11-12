La emoción de la mamá de una bebé que fue bendecida por el papa León XIV: "Fue mágico"
El momento fue durante el multitudinario encuentro del sumo pontífice con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Arel tiene un año y cuatro meses y protagonizó una de las imágenes más emotivas de la visita del papa León XIV a la Argentina. El martes durante el multitudinario encuentro de la juventud, la pequeña quedó en brazos del Pontífice, que la bendijo mientras iba en el papamóvil. Su mamá, Antonella Varone, reconocida periodista de Trelew contó cómo logró un momento que será inolvidable. "Fue mágico. Estoy sumamente agradecida y feliz", dijo en diálogo con C5N.
Varone relató que todo se dio de casualidad. "Yo sentía una corazonada y ganas sentir como se palpitaba estar ahí con la gente así que decidí ir con la bebé. Cuando estaba en medio de la multitud la gente decía: 'déjenla pasar, puede que reciba la bendición' y se fue abriendo camino hasta que llegamos adelante, y en medio de la multitud frena el papamóvil y nos mira el de seguridad, toma a la bebé, se la dan (al Papa) la bendice y fue una fiesta".
"Lo increíble de celebrar con personas que no te conoces, es que en este momento, de golpe la fe era de todos y esa bendición fue con certeza para todos los bebés argentinos" manifestó la periodista.
La mujer celebró la coincidencia de que el encuentro su hija fuera bendecida y relató que será un momento inolvidable que nos toca a todos en medio de la fe y esperanza que dejó la visita del Papa.
"A mí lo que me tocó a fondo porque más allá de la bendición, ahí está la magia, esto de los valores más allá de la religión y la fe, esto es un mensaje, que estemos motivados y no perdamos esos valores de mirar al otro, de saludar, de preguntar cómo está, son pequeños detalles que ayudan a una sociedad mejor. Somos una sociedad que es solidaria, hay una Argentina que está latiendo y quiere vivir bien. Está unión era para que algo ocurra"
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