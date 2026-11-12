La emoción de la mamá de una bebé que fue bendecida por el papa León XIV: "Fue mágico"

"A mí lo que me tocó a fondo porque más allá de la bendición, ahí está la magia, esto de los valores más allá de la religión y la fe, esto es un mensaje, que estemos motivados y no perdamos esos valores de mirar al otro, de saludar, de preguntar cómo está, son pequeños detalles que ayudan a una sociedad mejor. Somos una sociedad que es solidaria, hay una Argentina que está latiendo y quiere vivir bien. Está unión era para que algo ocurra"