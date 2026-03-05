Cómo TikTok cambió la forma de aprender y se convirtió en el nuevo aliado de los estudiantes

Los números que respaldan el boom del aprendizaje en TikTok

El auge de la plataforma como un nuevo espacio educativo integral queda respaldado por números contundentes de consumo local:

El 53% de los usuarios en Argentina afirma que uno de sus motivos principales para usar la app es aprender cosas nuevas.

Un 40% asegura que TikTok es actualmente su primera fuente de consulta a la hora de buscar contenidos educacionales.

Además, según TikTok Insights, un abrumador 85,5% de los internautas presta mayor atención a los videos donde aprenden algo útil, y el 54% vuelve a reproducir esos contenidos específicos para afianzar los conocimientos incorporados.

El impacto de la Vuelta a Clases y los docentes "tiktokers"

La época de inicio del ciclo lectivo hizo explotar las métricas de la aplicación. Evaluando únicamente los últimos 30 días en el país, el hashtag #VueltaAClases generó 2.000 contenidos y alcanzó los 9 millones de visualizaciones. Por su parte, la etiqueta #UtilesEscolares acumuló la impactante cifra de 37 millones de vistas.

Como si fuera poco, la enorme comunidad global impulsada bajo la iniciativa #AprendeEnTikTok superó los 1.000 millones de reproducciones en el último año a nivel nacional.

Pero los estudiantes no son los únicos beneficiados con esta tendencia tecnológica. Los docentes de todo el mundo también encontraron su lugar: a través del popular tag #TeachersOfTikTok, miles de profesores han comenzado a compartir consejos pedagógicos, innovadoras estrategias de enseñanza y perlitas del día a día en el aula, generando un rico diálogo entre colegas y alumnos.