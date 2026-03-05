Cómo TikTok cambió la forma de aprender y se convirtió en el nuevo aliado de los estudiantes
Más de la mitad de los argentinos afirma usar TikTok para adquirir conocimientos. Del viral de entretenimiento al contenido didáctico y el "Feed STEM".
Con el regreso a clases, las mochilas y los útiles ya no son los únicos protagonistas. Las redes sociales también se adaptan a la temporada escolar y, en este escenario, TikTok demostró haber dejado de ser solo una aplicación de entretenimiento para convertirse en un verdadero motor de búsqueda.
Hoy en día, la red social ofrece una infinidad de opciones prácticas para la vida académica: desde recomendaciones para equiparse de cara al año lectivo, hasta contenidos didácticos de altísima calidad creados por expertos y apasionados por la enseñanza.
Creadores educativos y la llegada del "Feed STEM"
Atrás quedaron los días en que la plataforma era dominio exclusivo de contenido viral con bailes y los challenges. Creadores de contenido focalizados en la educación, como "Pau Bolzan" y la "Profe Leila", marcan el rumbo publicando videos que ofrecen un aprendizaje dinámico y fácil de recordar, despertando la curiosidad y fomentando la participación activa de los alumnos.
A esta nueva ola creadora se le suma uno de los desarrollos más relevantes impulsados por la propia aplicación: el espacio dedicado a contenidos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Este feed, que aparece activado de manera predeterminada para los usuarios menores de 18 años en su sección principal, facilita el acceso a videos de rigor científico y tecnológico. Su éxito es indudable: el hashtag #STEM ya superó las 40 millones de visualizaciones en el último año tan solo en la Argentina.
Los números que respaldan el boom del aprendizaje en TikTok
El auge de la plataforma como un nuevo espacio educativo integral queda respaldado por números contundentes de consumo local:
El 53% de los usuarios en Argentina afirma que uno de sus motivos principales para usar la app es aprender cosas nuevas.
Un 40% asegura que TikTok es actualmente su primera fuente de consulta a la hora de buscar contenidos educacionales.
Además, según TikTok Insights, un abrumador 85,5% de los internautas presta mayor atención a los videos donde aprenden algo útil, y el 54% vuelve a reproducir esos contenidos específicos para afianzar los conocimientos incorporados.
El impacto de la Vuelta a Clases y los docentes "tiktokers"
La época de inicio del ciclo lectivo hizo explotar las métricas de la aplicación. Evaluando únicamente los últimos 30 días en el país, el hashtag #VueltaAClases generó 2.000 contenidos y alcanzó los 9 millones de visualizaciones. Por su parte, la etiqueta #UtilesEscolares acumuló la impactante cifra de 37 millones de vistas.
Como si fuera poco, la enorme comunidad global impulsada bajo la iniciativa #AprendeEnTikTok superó los 1.000 millones de reproducciones en el último año a nivel nacional.
Pero los estudiantes no son los únicos beneficiados con esta tendencia tecnológica. Los docentes de todo el mundo también encontraron su lugar: a través del popular tag #TeachersOfTikTok, miles de profesores han comenzado a compartir consejos pedagógicos, innovadoras estrategias de enseñanza y perlitas del día a día en el aula, generando un rico diálogo entre colegas y alumnos.
