Una nueva traición de Rocío Robles a Valentín Barco tras su salida con Rodrigo De Paul

rocio robles barco de paul

Luego, profundizó: “Quiero adelantarles que la interna no sería entre De Paul y Mac Allister después de lo que dijo el prensa de Alexis, sino que habría otro problema que tiene que ver con otro futbolista de Argentina”. En este sentido, informó: “A mí me dicen que se provocó una situación incómoda porque Rocío Robles salió con Rodrigo pero estaba coqueteando con otro jugador del seleccionado, o sea hay un tercer jugador involucrado en esta historia. Ese jugador del que te doy cuenta es Valentín Barco, el ex futbolista de Boca que ahora está en Inglaterra jugando para el Brighton”.

“Rocío habría tenido algunos encuentros con Barco en Buenos Aires, este jugador tiene pareja consolidada hasta lo que tengo entendido”, destacó también Etchegoyen. Tras esto, cerró: “Como te había comentado el nombre y apellido que te iba a contar es top, de los futbolistas con mayor proyección y presente. Después tendrán que aclarar los protagonistas la información que te estoy dando porque Valentín está en pareja, de hecho lo hemos visto haciendo varios viajes con su novia en el último tiempo”.