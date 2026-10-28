Felipe Fort presentó a su novia y ella lo dejó en evidencia con una inesperada confesión
El hijo de Ricardo Fort habló de sus gestos románticos, pero Mary Di sorprendió con una respuesta que lo descolocó frente a las cámaras.
Felipe Fort y Mary Di se mostraron juntos públicamente durante un evento y protagonizaron un divertido intercambio frente a las cámaras. El hijo del empresario, que lleva tres meses de relación con la modelo, contó cómo fueron sus primeras citas y reveló qué hizo para conquistarla. Sin embargo, su novia terminó exponiendo un detalle de su intimidad que provocó risas.
Aunque el joven ya había compartido imágenes junto a su pareja en las redes sociales, esta vez ambos hablaron de su vínculo durante una entrevista con la revista Gente. Allí, Felipe se refirió a su costado romántico y recordó cuáles fueron sus primeros gestos para acercarse a Mary.
“Soy romántico, empecé con flores rojas y un beso en la mejilla”, relató al recordar el comienzo de la relación.
El detalle que dejó expuesto a Felipe Fort
Durante la charla, la cronista también le preguntó por su hermana, Marta Fort, quien participa actualmente en MasterChef Celebrity, y quiso saber si recurría a ella para recibir consejos a la hora de organizar una cita o preparar una comida especial para su novia.
Con humor, Felipe deslizó que su hermana podía hacerse cargo de la cocina y propuso un plan que incluyera una visita a su casa. “Para eso puede cocinar ella, invitarnos a su casa y comer una buena comida”, comentó.
Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando decidió consultar directamente a Mary sobre sus propias habilidades culinarias. “¿Cómo cocino yo?”, quiso saber el joven, sin imaginar la respuesta que recibiría.
“Tampoco lo probé”, contestó la modelo, dejando al descubierto que, pese a llevar tres meses juntos, todavía no había tenido la oportunidad de probar un plato preparado por su novio.
Lejos de quedarse callado, Felipe intentó salir del paso con una divertida sugerencia para su pareja. “Vos tenés que mentir, decí que sí, que cocino muy bien”, le pidió, entre risas, mientras buscaba que Mary lo ayudara a revertir la situación.
Así, lo que había comenzado como una charla sobre romanticismo y conquista terminó con una confesión inesperada que dejó al descubierto una intimidad de la pareja y regaló uno de los momentos más distendidos de la entrevista.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario