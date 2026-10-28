Felipe Fort presentó a su novia y ella lo dejó en evidencia con una inesperada confesión

Felipe Fort nos presenta a su novia y nos cuenta cuánto llevan de relación. pic.twitter.com/l1WmSya6Us — GENTE (@genteonline) October 27, 2026

Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando decidió consultar directamente a Mary sobre sus propias habilidades culinarias. “¿Cómo cocino yo?”, quiso saber el joven, sin imaginar la respuesta que recibiría.

“Tampoco lo probé”, contestó la modelo, dejando al descubierto que, pese a llevar tres meses juntos, todavía no había tenido la oportunidad de probar un plato preparado por su novio.

Lejos de quedarse callado, Felipe intentó salir del paso con una divertida sugerencia para su pareja. “Vos tenés que mentir, decí que sí, que cocino muy bien”, le pidió, entre risas, mientras buscaba que Mary lo ayudara a revertir la situación.

Así, lo que había comenzado como una charla sobre romanticismo y conquista terminó con una confesión inesperada que dejó al descubierto una intimidad de la pareja y regaló uno de los momentos más distendidos de la entrevista.