Ricardo Darín reveló un secreto del Chino Darín tras convertirse en abuelo

Para el prestigioso intérprete, el instante preciso en el que vio a su hijo sostener en brazos al pequeño recién nacido marcó un hito imborrable en su memoria: “Lo vi salir al Chino de un ascensor, de la zona de quirófanos, y lo vi venir con el bebé en brazos. Y eso... no hay nada que supere eso. O sea, lo del abuelo viene después; primero es esa cosa de ver a tu hijo convertirse en padre”.

En tanto, al referirse al temperamento y al día a día del pequeño Dante, no ocultó su profunda devoción: “Ahora que el tipo no para de comer, es robusto y tiene una buena onda increíble... no llora, se ríe todo el tiempo, es fabuloso”.

La radicación del Chino Darín y Úrsula Corberó en suelo español plantea un verdadero desafío sentimental para los abuelos, quienes intentan acortar la brecha geográfica mediante reiterados viajes y constante comunicación virtual. “Lo que pasa es que lo vamos tratando de amortizar con un poco de buena onda, porque la distancia es un tema”, reconoció Ricardo sobre la logística familiar, agregando: “Ya viajamos cinco veces, después ellos vinieron para acá, que fue maravilloso, ahora volvemos a ir para allá, y así”.

A pesar de las herramientas digitales, el artista admitió la nostalgia que genera perderse la cotidianidad del bebé en sus primeros meses: “Mucho teléfono, que es el gran aporte tecnológico de nuestra era, pero la verdad es que perderte el mano a mano con un bebé que todavía no tiene un año, en donde la evolución semana a semana es muy notoria, te da un poco de pena”.

Con la vista puesta en los próximos reencuentros familiares, el consagrado actor sintetizó su mayor anhelo en este presente tan especial: “Lo único que quiero es estar cerca, acompañarlos y disfrutar cada segundo de este momento tan hermoso que nos toca vivir como familia”.