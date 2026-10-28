Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano y negó estar separada

En esa misma línea, consideró que la presencia en el estudio podía concretarse en el corto plazo, entendiendo que el interés sobre el tema continuaría vigente en la agenda del espectáculo. Asimismo, reconoció que atravesó jornadas de notable nerviosismo que le impidieron conciliar el sueño la noche previa, sumado al cansancio que manifestaba Moyano, con quien debía coordinar los pasos a seguir antes de confirmar la participación.

Cabe recordar que, días antes de estas declaraciones, la modelo había publicado una fotografía junto al sindicalista acompañada por una sentida reflexión en sus plataformas digitales: “El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.