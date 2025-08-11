El fuerte desplante de Alex Caniggia a su hermana Charlotte: "No me la banco"

alex charlotte caniggia

“Tienen que ir en el mismo vuelo, pero en asientos bien separados. Alex buscó la forma de no cruzarse con ella en Ezeiza y Charlotte no lo puede ni ver”, detalló. En diálogo con el programa, el propio Alex confirmó: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo”.

Luego explicó su posición: “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. Hoy priorizo a mi mujer y a mi hija”.