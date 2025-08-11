El fuerte desplante de Alex Caniggia a su hermana Charlotte: "No me la banco"
El episodio en China dejó en claro que la reconciliación entre los hermanos parece, por ahora, lejana. Lo que antes era un dúo mediático inseparable, hoy está marcado por tensiones y reproches.
El vínculo entre Alex Caniggia y su hermana Charlotte, que durante años se mostró como una relación cómplice y de alto perfil mediático, parece haber tocado fondo. La tensión entre los hijos de Mariana Nannis quedó expuesta durante el viaje que ambos realizaron a China como parte de su participación en el programa Por el Mundo, conducido por Marley.
Aunque la producción esperaba aprovechar la presencia de los hermanos para grabar juntos escenas divertidas y mostrar su recorrido por distintos puntos turísticos, la realidad fue muy distinta. Alex dejó en claro desde el primer momento que no tenía intención de compartir cámara con Charlotte.
Fue Fabián Esperón, su representante, quien registró en video la situación y la compartió en redes, generando revuelo. En la grabación, Esperón señala: “Chicos, no quiere grabar con ella”. De inmediato, Alex responde tajante: “No pienso grabar con ella. Corta. Grabamos separados o no grabo. Marley, de corazón te digo, si grabo con ella, no quiero grabar nada”.
Sorprendido, el conductor intentó mediar, pero Alex reafirmó su postura: “No me la banco. No la quiero. Ella de un lado y yo del otro”. La negativa no solo puso en aprietos a la producción, sino que también alimentó las versiones de un distanciamiento cada vez más profundo entre ellos.
Según contó el periodista Matías Vázquez en Puro Show, la relación “está unida por la plata” y lo que parece una tregua es en realidad un acuerdo económico. Como ejemplo, el colega aseguró que Alex incluso pidió a la aerolínea no viajar cerca de su hermana en el vuelo a China, aunque finalmente ambos debieron compartir avión.
“Tienen que ir en el mismo vuelo, pero en asientos bien separados. Alex buscó la forma de no cruzarse con ella en Ezeiza y Charlotte no lo puede ni ver”, detalló. En diálogo con el programa, el propio Alex confirmó: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo”.
Luego explicó su posición: “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. Hoy priorizo a mi mujer y a mi hija”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario