La razón por la que Valentina Cervantes les prohíbe a sus hijos cantar contra Inglaterra
Valentina Cervantes habló sobre la previa de la semifinal del Mundial 2026 y reveló cómo la vive junto a su familia.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes se refirió a cómo vive su familia este partido tan especial. La pareja de Enzo Fernández reveló que tanto ella como sus hijos mantienen una mirada diferente debido a los años que pasaron viviendo en territorio inglés.
La influencer explicó por qué Benjamín y Olivia no acompañan uno de los clásicos cantos de la hinchada argentina. “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco”, comentó, en alusión al tradicional “el que no salta es un inglés”.
Luego profundizó sobre la mirada de sus hijos frente a esta situación. “Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”.
Lejos de alimentar cualquier polémica, Cervantes destacó el vínculo que mantiene con el país europeo desde que la familia se instaló allí por la carrera de Enzo Fernández. “El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, afirmó.
Durante la entrevista, el cronista señaló que no existe ningún tipo de enemistad con Inglaterra y la influencer coincidió con esa apreciación. “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”, sostuvo.
El emotivo encuentro con Enzo Fernández tras la clasificación ante Egipto
Además de hablar sobre la semifinal, Valentina recordó el momento que compartió con Enzo Fernández luego del triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, en Atlanta, resultado que le permitió al equipo de Lionel Scaloni avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.
En una entrevista con Puro Show, contó cómo fue el reencuentro con el mediocampista en el vestuario después del partido, en el que convirtió el tercer gol del equipo para sellar la remontada.
“Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa”, relató sobre la conversación que mantuvieron una vez consumada la clasificación.
Cervantes también destacó la confianza que mantuvieron durante todo el encuentro, incluso cuando el desarrollo del partido parecía adverso para la Albiceleste. “Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado”, expresó.
La influencer reconoció además que vivir los partidos desde el entorno familiar implica una carga emocional diferente. “Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo”, reflexionó.
Por último, se mostró emocionada por el presente que atraviesa Enzo Fernández con la Selección argentina y valoró el esfuerzo realizado para alcanzar este nivel futbolístico. “Es increíble, realmente una locura. Lo que hizo Enzo es el esfuerzo de todo el año, de todo el camino recorrido. Que lo pueda hacer es una emoción total”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario