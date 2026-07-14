La razón por la que Valentina Cervantes les prohíbe a sus hijos cantar contra Inglaterra

El emotivo encuentro con Enzo Fernández tras la clasificación ante Egipto

Además de hablar sobre la semifinal, Valentina recordó el momento que compartió con Enzo Fernández luego del triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, en Atlanta, resultado que le permitió al equipo de Lionel Scaloni avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

En una entrevista con Puro Show, contó cómo fue el reencuentro con el mediocampista en el vestuario después del partido, en el que convirtió el tercer gol del equipo para sellar la remontada.

“Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa”, relató sobre la conversación que mantuvieron una vez consumada la clasificación.

Cervantes también destacó la confianza que mantuvieron durante todo el encuentro, incluso cuando el desarrollo del partido parecía adverso para la Albiceleste. “Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado”, expresó.

La influencer reconoció además que vivir los partidos desde el entorno familiar implica una carga emocional diferente. “Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo”, reflexionó.

Por último, se mostró emocionada por el presente que atraviesa Enzo Fernández con la Selección argentina y valoró el esfuerzo realizado para alcanzar este nivel futbolístico. “Es increíble, realmente una locura. Lo que hizo Enzo es el esfuerzo de todo el año, de todo el camino recorrido. Que lo pueda hacer es una emoción total”, concluyó.