HBO Max: las tres series premiadas mas recomendadas para ver a modo maratón

Hacks

Hacks combina humor y drama para contar la historia de Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas que debe reinventarse para no perder relevancia.

Su vida cambia cuando comienza a trabajar junto a una joven guionista con la que, pese a las diferencias generacionales, desarrollará una relación tan conflictiva como entrañable.

Reparto:

Jean Smart

Hannah Einbinder

Carl Clemons-Hopkins

Paul W. Downs

Megan Stalter

Gracias a sus actuaciones y su guion, Hacks acumula 12 premios Emmy, consolidándose como una de las series más exitosas de HBO Max.

Veep

Para quienes disfrutan de las sátiras políticas, Veep es una apuesta segura. La historia sigue a Selina Meyer, una vicepresidenta de Estados Unidos que intenta construir un legado mientras enfrenta los constantes desafíos y absurdos de la política.

Con un humor ácido y un ritmo muy dinámico, la serie se convirtió en una de las producciones más premiadas de la televisión contemporánea.

Reparto:

Julia Louis-Dreyfus

Tony Hale

Anna Chlumsky

Reid Scott

Timothy Simons

Veep recibió nueve premios Emmy y es considerada una de las mejores comedias políticas de las últimas décadas.

Estas tres producciones disponibles en HBO Max son ideales para quienes buscan series premiadas, con excelentes críticas y episodios que invitan a seguir viendo uno tras otro.