HBO Max: las tres series premiadas mas recomendadas para ver a modo maratón
Si buscás una maratón de calidad, estas tres series combinan humor, grandes actuaciones y guiones que marcaron un antes y un después
HBO Max cuenta con uno de los catálogos de series más completos del streaming. Entre sus producciones más destacadas hay títulos que no solo conquistaron al público, sino que también fueron reconocidos con decenas de premios internacionales y hoy son consideradas verdaderos clásicos de la televisión.
Las tres series recomendadas para mirar y no perdérselas
The Office
Considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos, The Office retrata el día a día de los empleados de la empresa Dunder Mifflin con un formato de falso documental que revolucionó el género.
La serie sigue principalmente a Michael Scott, un gerente tan bien intencionado como torpe, cuyas ocurrencias generan situaciones desopilantes junto al resto de los trabajadores de la oficina.
Reparto:
- Steve Carell
- Jenna Fischer
- John Krasinski
- Leslie David Baker
- Brian Baumgartner
- Angela Kinsey
La producción obtuvo cinco premios Emmy y continúa siendo una de las comedias más vistas y recomendadas del mundo.
Hacks
Hacks combina humor y drama para contar la historia de Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas que debe reinventarse para no perder relevancia.
Su vida cambia cuando comienza a trabajar junto a una joven guionista con la que, pese a las diferencias generacionales, desarrollará una relación tan conflictiva como entrañable.
Reparto:
- Jean Smart
- Hannah Einbinder
- Carl Clemons-Hopkins
- Paul W. Downs
- Megan Stalter
Gracias a sus actuaciones y su guion, Hacks acumula 12 premios Emmy, consolidándose como una de las series más exitosas de HBO Max.
Veep
Para quienes disfrutan de las sátiras políticas, Veep es una apuesta segura. La historia sigue a Selina Meyer, una vicepresidenta de Estados Unidos que intenta construir un legado mientras enfrenta los constantes desafíos y absurdos de la política.
Con un humor ácido y un ritmo muy dinámico, la serie se convirtió en una de las producciones más premiadas de la televisión contemporánea.
Reparto:
- Julia Louis-Dreyfus
- Tony Hale
- Anna Chlumsky
- Reid Scott
- Timothy Simons
Veep recibió nueve premios Emmy y es considerada una de las mejores comedias políticas de las últimas décadas.
Estas tres producciones disponibles en HBO Max son ideales para quienes buscan series premiadas, con excelentes críticas y episodios que invitan a seguir viendo uno tras otro.
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