Valeria Gastaldi habló sobre sus diferencias con Lissa Vera y la crisis de Lourdes en pleno regreso de Bandana

La nueva etapa de Bandana

Gastaldi también habló sobre el cambio que implica que el grupo funcione por fuera de la estructura que las acompañó en sus inicios, bajo el ala de Gustavo Yankelevich: “Hoy por hoy nosotras nos propusimos ser líderes de nuestro propio proyecto. Y eso tiene sus cosas, tiene sus cosas buenas y sus desencuentros también”.

Luego, marcó diferencias respecto a la forma en que ella prefiere manejarse públicamente: “No me gusta tirar todo lo que pienso todo el tiempo. (...) Uno a veces en la sobreexposición dice cosas que después se arrepiente”.

Sobre la situación que vivió Lourdes Fernández, Valeria fue enfática al detallar que su apoyo fue constante, aunque desde un lugar más reservado: “En el caso de Lourdes Fernández estaba más al tanto que cualquiera de lo que a ella le estaba sucediendo, pero la estaba ayudando puertas adentro, con su mamá, con sus mejores amigas. Por ahí la gente no sabe eso. Estábamos todas en contacto todo el tiempo. Estamos en contacto todo el tiempo con Lu”.

Y cerró remarcando su acompañamiento: “Yo sabía que Lourdes necesitaba otro tipo de apoyo y mucho de estar antes y de estar después. Que es como estuve y como estoy”.