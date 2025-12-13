Valeria Gastaldi habló sobre sus diferencias con Lissa Vera y la crisis de Lourdes en pleno regreso de Bandana
Tras el escándalo que sacudió a Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo pop sorprendió con fuertes declaraciones contra su compañera.
La reciente presentación de Bandana en un boliche de la Costanera —un show corto de apenas siete canciones que ya estaba anunciado— volvió a poner al grupo en el centro de la escena y alimentó las expectativas por su regreso oficial. En ese marco, Valeria Gastaldi decidió profundizar sobre la interna que atravesaron y habló abiertamente de sus diferencias con Lissa Vera, especialmente en torno a cómo cada una manejó la crisis de Lourdez.
“La idea era lanzar los shows esa semana que yo estuve en argentina, pero bueno... Lissa estaba sobrepasada, esos días tuvo un par de temas personales y explotó”, señaló Gastaldi, explicando por qué los anuncios vinculados a los shows de marzo en el Gran Rex se demoraron más de lo previsto.
La cantante retomó además lo que ya había expresado antes del recital de noviembre, apuntando nuevamente a las dificultades que enfrentaron: “Ella no pudo estar en varias cosas varios compromisos pautados, entonces decidimos postergar un poquito la salida. (...) La idea era que cuando vaya las entradas ya estén vendidas”.
A pesar de los cruces, dejó en claro que el vínculo entre ellas se mantiene firme: “Tenemos una hermandad muy sólida, y aunque hayan discusiones dentro de la banda, obvio que a esta edad uno no siempre está de acuerdo con todo. (...) Cuando Lissa dijo chicas yo no puedo, me bajo, nosotros dijimos continuamos igual, vamos las tres“.
Con el correr de los días, según relató, la situación se fue acomodando: “Cuando pudo apartarse de todo el caos interno que estaba transitando, Lissa se dio cuenta que no se lo quería perder”.
La nueva etapa de Bandana
Gastaldi también habló sobre el cambio que implica que el grupo funcione por fuera de la estructura que las acompañó en sus inicios, bajo el ala de Gustavo Yankelevich: “Hoy por hoy nosotras nos propusimos ser líderes de nuestro propio proyecto. Y eso tiene sus cosas, tiene sus cosas buenas y sus desencuentros también”.
Luego, marcó diferencias respecto a la forma en que ella prefiere manejarse públicamente: “No me gusta tirar todo lo que pienso todo el tiempo. (...) Uno a veces en la sobreexposición dice cosas que después se arrepiente”.
Sobre la situación que vivió Lourdes Fernández, Valeria fue enfática al detallar que su apoyo fue constante, aunque desde un lugar más reservado: “En el caso de Lourdes Fernández estaba más al tanto que cualquiera de lo que a ella le estaba sucediendo, pero la estaba ayudando puertas adentro, con su mamá, con sus mejores amigas. Por ahí la gente no sabe eso. Estábamos todas en contacto todo el tiempo. Estamos en contacto todo el tiempo con Lu”.
Y cerró remarcando su acompañamiento: “Yo sabía que Lourdes necesitaba otro tipo de apoyo y mucho de estar antes y de estar después. Que es como estuve y como estoy”.
