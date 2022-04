PH Podemos Hablar: Valeria Lynch dio detalles de cómo comenzó su romance con Mariano Martínez

"Ahí empezó toda una cosa de seducción que yo decía: 'no puede ser', porque él es más chico y pensaba: 'estoy mal yo'. Hasta que un día me dijo: 'Te llevo a tu casa', pero yo estaba casada. Él me dejó en casa y se fue, no pasó nada, pero hablamos mucho", continuó relatando.

"El tiempo pasó, yo me separo y ahí él me dijo: 'Bueno, a mi me está pasando esto desde hace un tiempo. Veamos que pasa', y yo le contesté que era más grande que él, primero me tiré tierra", aclaró Valeria Lynch, pero luego de la declaración de amor del músico, ella le respondió: "Yo no me lo quiero perder".