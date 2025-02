Vero Lozano dio detalles de la visita de Johnny Depp a su casa en Punta del Este

Lozano detalló cómo comenzó la relación entre su marido y el actor: "Se conocen hace como un año y medio. Él fue a verlo a un par de festivales cuando estrenó su película, y ahí le dijo ‘Me gustaría que vengas a casa’ y Johnny dijo ‘Sí, por qué no’". Aunque confiaba en que el actor aceptaría la invitación, Vero confesó que se sorprendió al verlo llegar a Uruguay.

Al ser consultada sobre los rumores de que el visitante podría ser un imitador o un doble, Lozano fue tajante: "Era el real". Además, describió a Depp como una persona "muy amorosa" y "tranquila", sin grandes deseos de salir a lugares públicos. "No tengo cosas muy sabrosas para contar", añadió entre risas, y también explicó que el actor "no tiene ninguna restricción para comer, es de buen comer".

En cuanto a su forma de vestir, el notero le consultó si Depp se levantaba en pijama, a lo que Vero respondió con humor: "No, siempre está vestido canchero, en pijama no lo vi nunca". Se mencionó también que Depp llegó acompañado por Beechy Colclough, un reconocido terapeuta de las estrellas que lo asistió durante el juicio con Amber Heard. "Vino con su asistente, un tipo muy amoroso, Beechy, de unos 80 años, muy canchero. Fue uno más", comentó.

Uno de los rumores que circularon fue sobre una posible reunión entre Depp y Mauro Icardi, quien había comparado su batalla legal con Wanda Nara con el caso del actor de y su exesposa. Verónica Lozano aclaró la situación con total sinceridad: "Es una boludez extrema. Ni idea, tampoco le dijimos, no le contamos nada. No quiero ser despectiva, pero creo que no tiene conocimiento", cerró el tema.

Mientras tanto, en las redes sociales, la psicóloga no compartió detalles de la visita y mantuvo la privacidad del actor. La cobertura sobre el paso de Depp por Punta del Este fue realizada por los cronistas locales, quienes detallaron su llegada al aeropuerto. Marcelo Gallardo, periodista residente en la ciudad, informó en su cuenta de X: "El actor de varios éxitos en Hollywood arribó ayer jueves en una aeronave de la empresa Baires Fly Sociedad Anónima, un Gulfstream Aero G5 con matrícula LVKAX".

