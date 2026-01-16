Wanda Nara rompió el silencio y mostró un mensaje picante: "¿Quieren lo peor de mí?"

Todo ocurrió cuando la conductora se acercó a la estación de la actriz para charlar sobre su preparación. Lejos de limitarse a responder sobre la receta, Botto tomó la iniciativa y lanzó una pregunta inesperada: si alguna vez había besado a una mujer. Wanda respondió con sinceridad que no, sin imaginar que esa confesión abriría la puerta a un intercambio aún más osado.

Con naturalidad, Evelyn contó que sí había tenido esa experiencia y, sin rodeos, fue un paso más allá: “¿Querés un pico, Wanda?”. La reacción de la conductora fue una mezcla de sorpresa, nervios y risas. Visiblemente descolocada, intentó salir del momento con humor, mientras desde el balcón otras participantes alentaban la escena con gritos y bromas.

Sofía Martínez y Emilia Attias, entre otras, sumaron comentarios que elevaron aún más la temperatura del intercambio y convirtieron el cruce en un pequeño espectáculo dentro del reality. Lejos de quedar solo en ese instante, la situación continuó dando que hablar fuera de cámara.

Botto explicó su actitud con ironía y picardía. “Terminemos con esta tensión… sexual”, dijo, dejando en claro que su intención era jugar con la incomodidad y el ida y vuelta que se había generado con Wanda desde su ingreso al programa. La conductora, por su parte, también se tomó el episodio con humor y confesó que ya no sabía qué esperar cada vez que se acercaba a la estación de la actriz.

El cruce no surgió de la nada. En galas anteriores, Evelyn ya había llamado la atención al bromear con el perfume de Wanda y generar situaciones similares, construyendo una dinámica tan descontracturada como incómoda entre ambas. Ese juego constante fue creciendo hasta desembocar en la escena del repechaje, que terminó de instalar el tema en la conversación pública.

Como suele ocurrir en MasterChef Celebrity, el intercambio también derivó hacia la vida personal. Wanda no dudó en preguntar por Federico Bal, pareja de Botto y exconcursante del reality. La actriz respondió con humor y expuso algunos consejos que él le dio antes de ingresar al certamen, sumando otra cuota de picardía al momento. Incluso hubo lugar para hablar de compromisos, matrimonio y roles dentro de la pareja, siempre en tono relajado y provocador.

La escena cerró con una última broma durante la degustación, cuando Evelyn aseguró que “solo vino a MasterChef para besar a Wanda”, desatando nuevas risas en el estudio.