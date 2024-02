Preocupación por la salud de Verónica Castro: su hijo Cristian viajó a México de urgencia

Los problemas de salud de la diva comenzaron en 2004, cuando en la final de Gran Hermano VIP se cayó de un elefante. Esto provocó que se tenga que someter a diversos tratamientos médicos para aliviar los problemas que le quedaron en la columna vertebral.

"Yo acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, le duele mucho su espalda por el mismo accidente, tiene titanio en toda esta parte de aquí arriba de la columna", comentó hace pocos días Valdés.

Y agregó: "Son unos dolores terribles, es una señorona. Verónica Castro hace un gran esfuerzo, pero sí le duele. A veces he querido a verla después y me dice: 'Me siento delicada, Marquitos'. Está saliendo adelante, pero sí le duele".

Valdés perdió hace pocos días a su madre y tiene una excelente relación con Verónica, por lo que su cuadro lo conmueve. "Te lo dice alguien que perdió a su mamá: ve a ver a tu mamá ahorita que la tienes contigo. Ve a verla, hermano, es tu mamá, es la única mamá y ahorita que puedes, abrázala y apapáchala... no sabemos cuándo se nos va", expresó el mexicano.