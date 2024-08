Verónica Lozano apuntó contra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género

Acto seguido lanzó: "Ahora hay muchos aprovechando esta circunstancia políticamente", para luego asegurar que tras la denuncia contra Alberto Fernández "le piden a las mujer que salgamos a hablar".

"No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo vote, y tengo que decirlo" agregó Lozano al mismo tiempo que manifestó su enojo con las actitudes que tuvo el expresidente durante la pandemia por COVID-19: "Me pareció un pelotu... desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP".

La conductora además aprovechó para dejar en claro que "la escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie" y concluyó enojada diciendo: "Pero también se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora... ¿y yo qué se qué hace este hijo de la mierda?"

Qué dice la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género

El expresidente tiene una orden de restricción por la denuncia de su expareja.

La exprimera dama Fabiola Yañez denunció en la justicia al expresidente Alberto Fernández por "violencia física y "terrorismo psicológico", luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

El juez federal Julián Ercolini le tomó la denuncia a través de zoom, en la que aseguró que cuando se encontraba en pareja con el exmandatario nacional sufrió "violencia físico y terrorismo psicológico" de su parte.

Además, dijo que Fernández le envió mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, que la llevaron a cortar la comunicación con él y solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten.

La orden de restricción contra Fernández dice: "El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con el juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con el magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha".

Y continuó: "Manifestó estar padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico' por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente".

"Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que, a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo", subrayó la orden.

Yañez también reclamó a la justicia un cambio de custodia, ya que tenía asignada una "persona de confianza" del expresidente.

El comunicado de Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

El exmandatario compartió un breve texto en el que aseguró que "la verdad de los hechos es otra" y sobre la denuncia de Yañez, sostuvo "es falso y jamás ocurrió".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", concluyó Fernández.