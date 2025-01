Verónica Ojeda habló de las secuelas que padece a causa de Aníbal Lotocki: "Dolor insoportable"

anibal lotocki

A fines de 2024, Lotocki había solicitado la prisión domiciliaria, mientras que Ojeda, fue una de las tantas figuras del mundo del espectáculo que se atendieron en su consultorio años atrás, relató el malestar y la lucha diaria que atraviesa debido a las graves consecuencias en su cuerpo.

"Por culpa de Lotocki me duele todo el cuerpo, tengo muchos dolores, cada día más. Estoy recontra controlada pero los días con mucha humedad. Me duelen las piernas y glúteos", se sinceró.

Y siguió: "Es terrible el dolor, hay días que tengo que dormir boca abajo y me agarra un ardor como que me está quemando el cuerpo adentro. Los médicos me dicen que no puedo hacer gimnasia de alto impacto y aparatos, puedo hacer algo tranqui y leve".

"Me encantaba las cirugías y de repente no puedo hacerme nada", reconoció. También habló sobre la muerte de Silvina Luna en 2023, otra ex paciente de Lotocki: "Me dolió mucho lo que le pasó a Silvina Luna y ahí dije: 'basta de botox, basta de todo, tengo que ser como soy'", confesó muy segura de dejar esa etapa de su vida atrás.

"Antes era recontra estética y ahora si tengo celulitis o estrías, tengo, soy como soy, no me importa", comentó Verónica Ojeda.

Además, dejó un mensaje de concientización para todas las mujeres: "Lo digo para las chicas que no lo hagan, hagan gimnasia y coman sano, sino pasa como a mí que tengo 47 años y tengo estas cosas. No puedo hacer gimnasia o cosas que me gustan, es duro".

"No se metan con cualquier persona después se van a arrepentir de verdad como lo estoy yo", lanzó ya con congoja.

Llegando al final del mano a mano, reconoció que esos intensos dolores físicos ya no tienen solución: "Fui a ver un médico a Estados Unidos y me ha dicho: 'dejalo así como están porque los granulomas están encapsulados, no hagas nada'".

Para cerrar, expresó un sentimiento en común con todas las que sufrieron mala praxis por parte del cirujano:"Que Lotocki siga preso y Justicia por las chicas que están sufriendo"

Verónica Ojeda en "Intrusos": Este año va a ser importante para toda la familia", y dijo: "Dieguito sufre no estar con su papá"



— América TV (@AmericaTV) January 30, 2025