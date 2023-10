Verónica Ojeda habló de su estado de salud

Qué dijo Verónica Ojeda sobre su estado de salud

Y continuó: “Por supuesto que Verónica me autorizó a leerles lo que me dijo sobre su estado de salud y también me explicó por qué ha decidido no dar ninguna entrevista en relación a este tema que es muy delicado”.

Leyó entonces el mensaje que le respondió Verónica Ojeda: “Hola Juan, estoy bien, con controles seguidos pero bien gracias Dios. No quiero hablar por respeto a mi hijo ya que perdió a su papá hace muy pronto para el y ahora que hablen de su mamá en los medios. Espero que sepas entender mi situación. Tengo un hijo de 10 años que tengo que cuidar. Dieguito mira todo . Es muy tecnológico. Y no me gusta que Dieguito se preocupe por su mamá, lo cuido mucho a Dieguito".