La marca de Jorge Rial en C5N: Feroz cruce entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe

Ante esta situación, la mamá de Dieguito Fernando salió al aire en el programa emitido por C5N, sin filtro y apuntó contra Dalma, Gianinna y Claudia. Al escuchar todas las declaraciones de Ojeda, Villafañe irrumpió en vivo, por teléfono, y respondió.

"Está diciendo cosas que no son verdad", lanzó Villafañe por teléfono en un inicio, frase que enfureció a Ojeda: "Ya empezamos mal Claudia, estás mintiendo. Vos sos la Teresa de Calcuta siempre y nunca hacés nada. Los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados".

El primer tema del cruce fue el contrato por una marca de vinos, el cuál por el momento solo fue firmado por solo dos de los herederos: Dalma y Gianinna. "Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar", precisó Claudia, pero Ojeda afirmó que "firmaron hace un año atrás".

"No fue hace un año. Pero no importa cuando se firmó, yo te conté lo de los vinos. La gente me llama a mí para los negocios y se lo pasó a los abogados", dijo, para luego aclarar que "nadie cobró un peso". Verónica, por su parte, aseguró que ahora tienen que viajar con Jana y Diego Jr. a Europa "porque no les queda otra alternativa".

Fue en ese momento cuando la madre de Dieguito Fernando trató a Claudia y sus hijas de "hipócritas", además de asegurar que se ponen "una máscara" cuando salen en televisión. "No se puede así...", atinó a responder Villafañe.

