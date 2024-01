La aclaración de Víctor Hugo Morales sobre su relación con Radio Nacional

Y continuó: "Esos 15 millones que sesgadamente me atribuyen, esa violencia que me tiran para que los envenenados crean, ¿le mejora la vida a Magnetto? Saben que mi trabajo es honorario, que lo hago como una contribución cultural pero apunta y fuego, siempre tiran a matar.¿Tiene tan mala vida Magnetto como para hacer tanto daño? Magnetto y quien sea el dueño de Cadena 3 inspiran la violencia mientras pagan a sus empleados con las pautas oficiales más escandalosas del país."

Qué dijo Víctor Hugo Morales sobre su relación con Radio Nacional

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VHMok/status/1743355476220203193&partner=&hide_thread=false La mentira de mi relación con Radio Nacional, donde siempre aporté mis programas gratuitamente, intenta descargar violencia contra mi persona.



Clarín y Cadena 3, no sé si algún otro, MIENTEN.



Esos 15 millones que sesgadamente me atribuyen, esa violencia que me tiran para… pic.twitter.com/42BLhe55ht — Víctor Hugo Morales (@VHMok) January 5, 2024

Además, contó que tuvo que declinar la oferta de relatar dos mundiales justamente para evitar que haya polémica: "A propósito de mi foto de Clarín y de la supuesta plata que se ahorró Radio Nacional por no 'renovarme' el contrato aclaro que yo no acepto trabajo del Estado porque estoy expuesto a estas miserias. Pude haber transmitido dos mundiales en 2010 y 2014 en la TV pública. Sin embargo renuncié a esa posibilidad para no darle pasto a las fieras de Clarín. Tengo los correos electrónicos de renuncia enviados a Tristán Bauer que me hizo la oferta".

Por último apuntó contra los periodista que se hacen eco de las falsas informaciones: "Esos periodistas de medios privados que atacan a los trabajadores de los medios públicos, cuando sus sueldos salen de la pauta oficial, son una vergüenza".