Victoria Beckham habló de las supuestas infidelidades de David Beckham

David Beckham recientemente estrenó, a través de Netflix, su documental "Beckham". En este audiovisual el ex futbolista no sólo contó detalles de su carrera, en la que se convirtió en una leyenda, sino que además reveló distintos aspectos de su vida privada que no se conocían hasta el momento. Entre ellos se encuentran aquellos que hacen referencia a las múltiples infidelidades de él hacia su esposa, la ex "Spice Girl", Victoria Beckham.