El desafío de Victoria Vannucci en Los Ángeles

Pero como parte de este camino de transformación, Victoria dio un nuevo giro en su vida y busca nuevos horizontes. Decidió que era hora para ponerle fin a su vínculo con Pachamama y así lo comunicó en una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

“A lo largo de mi vida, son pocas las veces que me detuve a mirar hacia atrás y apreciar todo lo que he logrado”, dice Victoria, en una retrospectiva en la que se manifestó con “gratitud incalculable” a quienes de manera directa o indirecta formaron parte de este camino. “Mis valiosos empleados, clientes que se han convertido en amigos, y otros emprendedores con los que he tenido el honor y placer de trabajar y aprender. A mi familia, amigos, profesores, equipo de chefs y cocineros, clientes y, sobre todo, a la Madre Tierra”, enumeró.

“Hace seis años, Pachamama era solo un sueño que crecía en mi mente, una visión que día a día se hacía más clara y definida. Soñaba con ella, me imaginaba cómo sería, y trabajaba incansablemente perfeccionándola en mi mente. Pero hoy, gracias a Dios, es una realidad que ha superado ampliamente mis expectativas”, continuó la chef sobre su experiencia en las cocinas.