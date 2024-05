Victoria Vannucci y Javier Milei: ¿la mediática tomaría un café con el Presidente?

La empresaria negó haber sido mensajeada por el primer mandatario. “La realidad es que yo estaba invitada con mis hijos, pero en ese momento yo estaba en la Argentina”, afirmó cuando Mariana Brey le recordó que ella había mencionado que habían coincido en un evento en Estados Unidos, posterior a la separación del Presidente y Fátima Florez.

“Yo estoy muy tranquila, me siento muy bien. Tienen que entender que nunca me puse a pensar en él de una manera romántica. No me imagino en esa posición la verdad”, sentenció Vannucci sobre la posibilidad de salir con Javier Milei.

VANUCCI MILEI

La primera aclaración de Victoria Vanucci sobre su relación con Javier Milei

“Hay algo que está pasando que es muy fuerte y lo que corresponde es ponerle el pecho y decir las cosas como son, también para que no se siga armando una bola. Sé que se me está vinculando con el presidente de la Nación, el señor Javier Milei, por el cual tengo absoluto respeto”, iniciaba un video que Vannucci publicó en las redes sociales.

“Respeto a la figura presidencial, respeto a mi país, a mi gente... Quiero que sepan que si bien tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, que de hecho le mando un fuerte abrazo... Tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúa dando día a día”, reafirmó en su momento.