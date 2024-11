Victoria Vanucci confirmó su romance con un rapero internacional: de quién se trata

“Uno de los raperos más grosos del mundo”, aseguró Diego Estévez. En tanto, Vanucci se limitó a reír y dijo: “Nunca dije nada, sólo transpiré y sonreí”.

Sin embargo, después de esto, explicó por qué decide mantener la privacidad en ciertos aspectos de su vida. Según explicó, fue su hijo quien le pidió que no salga en fotos con nadie, haciendo así que ella mantenga un perfil bajo.

Quién es la nueva pareja de Victoria Vanucci

victoria vanucci

“Con mi hijo, Napoleón (10), llegué a un acuerdo que es como un acuerdo entre abogados. Me dijo que no quiere saber nada de ver fotos mías con alguien. Para él el contrato sigue muy vigente. Por eso cuando me preguntan de mi vida privada, me río. Mi hijo me mata”, explicó.

Pero, más allá de esto, Estévez contó detalles de la relación incluso delante de Vanucci. Por lo que dijo, ambos se conocieron en Pachamama, el restaurante que ella tiene en Los Ángeles. En ese sentido, Vanucci contó sobre las veces que vio a 21 Savage.

"Todo el tiempo veía a todos rapeando, fumando, en el skate, y todas esas cosas. Conozco a varios de todos esos chicos”. Además, destacó que se siente plena y feliz.

Hay que destacar que no es la primera vez que Victoria Vanucci cambia rotundamente algún aspecto de su vida. Más allá de que ya no es modelo, tampoco forma parte activa del espectáculo argentino.

Ella misma decidió alejarse de este mundo mediático y eligió enfocarse en su carrera culinaria. De hecho, en Los Ángeles, su restaurante es uno de los más elegidos no solamente por los locales, sino también por los turistas.