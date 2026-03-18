Video: así siguió la pelea entre Cinthia Fernández y María Fernando Callejón en el corte

Del otro lado, Callejón no se quedó atrás y respondió con dureza. En medio del intercambio, se escucharon frases como “no te hagas la buena” y “sos una hipócrita”, lo que terminó de encender una discusión que ya estaba completamente fuera de control. El clima fue subiendo minuto a minuto. Testigos aseguran que ambas quedaron cara a cara, a los gritos, en una escena de máxima tensión que obligó a que personas del equipo intervinieran para separarlas y evitar que la situación pasara a mayores.