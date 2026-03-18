Video: así siguió la pelea entre Cinthia Fernández y María Fernando Callejón en el corte
Se conocieron los detalles más picantes del cruce cuando las cámaras dejaron de grabar: insultos, gritos y un clima que obligó a intervenir a terceros.
El fuerte enfrentamiento entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón no terminó con la pausa del programa, sino que escaló aún más fuera del aire, donde ambas protagonizaron un cruce cargado de insultos y tensión.
Según lo que trascendió del backstage, apenas se cortó la transmisión, la discusión se volvió mucho más directa. Sin la moderación del vivo, Fernández lanzó frases como “sos una basura” y “sos una mier… de persona”, visiblemente afectada por lo que se venía discutiendo en el aire. En ese contexto, uno de los puntos más sensibles apareció rápidamente: “con mis hijas no te metas”, repitió en varias oportunidades la panelista, elevando el tono y marcando un límite claro en medio del enojo.
Del otro lado, Callejón no se quedó atrás y respondió con dureza. En medio del intercambio, se escucharon frases como “no te hagas la buena” y “sos una hipócrita”, lo que terminó de encender una discusión que ya estaba completamente fuera de control. El clima fue subiendo minuto a minuto. Testigos aseguran que ambas quedaron cara a cara, a los gritos, en una escena de máxima tensión que obligó a que personas del equipo intervinieran para separarlas y evitar que la situación pasara a mayores.
Incluso, tras el episodio, Fernández dejó entrever que el cruce no fue solo verbal y sostuvo que hubo una actitud intimidante de su compañera, lo que sumó un nuevo capítulo a un escándalo que sigue creciendo. Así, lo que comenzó como un desacuerdo en cámara terminó derivando en uno de los momentos más tensos del programa, pero lejos de las cámaras, donde quedaron expuestas las verdaderas dimensiones del conflicto entre ambas.
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