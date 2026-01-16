Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 18 de enero en El Trece
La nieta de Mirtha Legrand prepara un almuerzo con artistas, músicos y referentes del espectáculo que marcan la agenda del verano
Juana Viale regresará este domingo 18 de enero a las 13:45 con una nueva emisión de Almorzando con Juana por El Trece, nuevamente desde Mar del Plata. Como ya es tradición durante la temporada estival, la conductora llevará su mesa a la Costa Atlántica y recibirá a un grupo diverso de invitados, todos con fuerte presencia en la escena artística y mediática.
Con esta combinación de actores, músicos, humoristas y figuras del espectáculo, la conductora volverá a proponer un almuerzo distendido, atravesado por la actualidad, la temporada teatral y las historias personales de cada invitado, desde el corazón de Mar del Plata.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 18 de enero
Uno de los principales invitados será Diego Ramos, actor y conductor con una extensa trayectoria en televisión y teatro. Actualmente es uno de los protagonistas de Sex, la exitosa obra que se presenta en el Teatro América junto a Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera. Ramos es una figura habitual de la pantalla chica y un referente del teatro comercial de los últimos años.
También estará El Polaco, cantante de música tropical y uno de los artistas más populares del género. Con una carrera marcada por hits radiales, presentaciones masivas y una fuerte exposición mediática, el músico atraviesa un gran momento profesional y suele ser una presencia habitual en programas de alto impacto.
Otro de los invitados será Alacrán, humorista y actor con una larga trayectoria en el stand up, la televisión y el teatro de revistas. Reconocido por su estilo directo y su vínculo con el humor popular, se encuentra realizando presentaciones en la Costa Atlántica, aunque no específicamente en Mar del Plata, lo que no impidió su participación en el ciclo.
La mesa se completará con Bernardita Siutti, figura ligada al mundo del espectáculo y la comunicación, con participación en distintos formatos televisivos y presencia en eventos de la temporada. Su perfil aporta una mirada más vinculada a los medios y al detrás de escena del ambiente artístico.
Por último, estará Vanina Escudero, bailarina, coreógrafa y actriz, con una carrera consolidada en el teatro musical y en la televisión. Reconocida por su participación en espectáculos de gran producción y por su paso por programas de competencia artística, Escudero suma el costado del baile y el show a la mesa.
