Video: el eufórico encuentro entre Chayanne y una fan que hizo estallar el Arena de Buenos Aires
En su segunda presentación en Buenos Aires, el artista puertorriqueño invitó a una admiradora a bailar, pero la emoción desbordó el momento y terminó en abrazos, giros y una selfie que recorrió las redes en cuestión de minutos.
La gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026” tuvo en Buenos Aires uno de esos instantes que trascienden el show musical para convertirse en fenómeno digital. En el marco de su segunda noche en el Arena de Buenos Aires, Chayanne protagonizó una escena tan espontánea como viral junto a una fanática que fue invitada a subir al escenario durante la interpretación de “Bailando Bachata”.
Como suele hacer en distintos puntos de su tour, el cantante seleccionó a una seguidora del público para compartir unos pasos de baile frente a miles de personas. La dinámica ya es parte del ritual del espectáculo: complicidad, coreografía improvisada y cercanía con el ídolo. Sin embargo, esta vez la emoción superó cualquier libreto previo.
La joven, visiblemente conmovida, comenzó a bailar junto al artista, pero en cuestión de segundos la adrenalina pudo más. En medio de la música, se colgó literalmente de su cuello y enredó sus piernas alrededor de la cadera del cantante, aferrándose con fuerza mientras el estadio estallaba en gritos. Lejos de incomodarse, Chayanne sostuvo a la fan con seguridad, mantuvo la sonrisa intacta y continuó girando con ella en brazos, demostrando oficio y calidez.
El momento tuvo un broche perfecto: ambos se tomaron una selfie con el celular de la joven, sellando la experiencia con una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Los videos, grabados desde distintos ángulos por el público, se multiplicaron en X, Instagram y TikTok, acumulando millones de reproducciones en pocas horas.
Las reacciones no tardaron en aparecer. “Ella hizo justicia por todas nosotras”; “Cumplió el sueño de todas las fans”; “Me encanta cómo aprovechó su momento. Se lo merece”; “Yo también intentaría comérmelo a besos”; “Su reacción nos representa al 100%”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas.
Más allá del furor digital, el episodio reafirmó la conexión histórica del artista con su público argentino. En un espectáculo atravesado por la nostalgia, el baile y los clásicos románticos, esa escena improvisada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira y en una muestra más del carisma que lo mantiene vigente desde hace décadas.
