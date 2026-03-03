Video: el eufórico encuentro entre Chayanne y una fan que hizo estallar el Arena de Buenos Aires

La joven, visiblemente conmovida, comenzó a bailar junto al artista, pero en cuestión de segundos la adrenalina pudo más. En medio de la música, se colgó literalmente de su cuello y enredó sus piernas alrededor de la cadera del cantante, aferrándose con fuerza mientras el estadio estallaba en gritos. Lejos de incomodarse, Chayanne sostuvo a la fan con seguridad, mantuvo la sonrisa intacta y continuó girando con ella en brazos, demostrando oficio y calidez.