Dante Spinetta rompió el silencio tras los rumores de romance con Griselda Siciliani: "No flasheen"

Ante la viralización del supuesto vínculo, Spinetta optó por cortar de raíz cualquier especulación y dejó en claro que está soltero y que la información difundida no tiene sustento.

El tono elegido por el músico fue firme, pero sin agresividad. No hubo indirectas ni mensajes enigmáticos: simplemente negó los hechos y explicó que hace aproximadamente una década que no ve personalmente a Siciliani. Por su parte, la actriz también se mostró sorprendida por los rumores en distintos intercambios con la prensa y descartó cualquier relación sentimental con el cantante.