Dante Spinetta rompió el silencio tras los rumores de romance con Griselda Siciliani: "No flasheen"
El músico utilizó sus redes sociales para desmentir de manera tajante las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz. Qué dijo.
El nombre de Dante Spinetta quedó en el centro de la escena mediática luego de que comenzaran a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Griselda Siciliani. Sin embargo, lejos de alimentar la especulación, el músico decidió salir rápidamente a desmentir todo con mensajes contundentes en sus redes sociales.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), Spinetta fue directo y sin rodeos. “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”, escribió, dejando en claro que no existe ningún vínculo actual con la actriz.
Lejos de la polémica, el artista también se tomó un momento para elogiarla profesionalmente: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”, agregó, en referencia a la ficción Envidiosa, que tiene a Siciliani como protagonista.
Cómo surgieron los rumores
Las versiones comenzaron a circular en programas de espectáculos y redes sociales, donde se insinuó que entre el músico y la actriz podría estar gestándose un romance. Incluso el tema fue comentado en ciclos televisivos como Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde suelen debatirse este tipo de trascendidos.
Ante la viralización del supuesto vínculo, Spinetta optó por cortar de raíz cualquier especulación y dejó en claro que está soltero y que la información difundida no tiene sustento.
El tono elegido por el músico fue firme, pero sin agresividad. No hubo indirectas ni mensajes enigmáticos: simplemente negó los hechos y explicó que hace aproximadamente una década que no ve personalmente a Siciliani. Por su parte, la actriz también se mostró sorprendida por los rumores en distintos intercambios con la prensa y descartó cualquier relación sentimental con el cantante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario