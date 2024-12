Video: el fuerte enfrentamiento entre Yanina Latorre y Gabriela Mandato

Sin embargo, durante la llamada de aclaración, Gabriela Mandato aprovechó para acusar a Yanina de ser "agresiva" y para expresar su malestar por uno de los términos que Latorre suele usar: "Me parece horrible que le digas a una mujer 'concha seca'. Me afecta porque hay muchas mujeres que la tienen seca debido a la menopausia", comentó Mandato.

Yanina, visiblemente molesta, respondió: "No entendiste nada, el 'conchasequismo' es un humor total. Yo soy menopaúsica y lo he dicho desde el primer día. Dije que la reacción por el sketch de Olga me parecía una exageración".

Y agregó: "Si vas a hablar de lo que digo, al menos infórmate. No estoy hablando de otras, hablo de mí misma, y a mí me va muy bien con el 'conchasequismo'. En ese fragmento, estaba opinando sobre el sketch de Olga, y deben aceptar la crítica".

Gabriela, algo irritada, le respondió: "Sos muy agresiva, Yanina, por llamarme desinformada", a lo que Yanina replicó, pidiendo que no se "subiera al ring solo para generar titulares".

Este cruce no es el primero entre ellas, ya que un año y medio atrás, las dos fueron noticia por una foto que publicaron en la que Yanina Latorre aparecía tomando los pechos de Mandato, lo que desató controversia en su momento.