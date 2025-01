Video: en Gran Hermano cantaron "We are the world" y fue un desastre

Con un inglés castigado y ninguno sin tener el talento para cantar, intentaron cumplir con un objetivo que, evidentemente no salió. Lo cierto es que los participantes fueron entonando cada estrofa, uno por uno, y luego haciendo el coro todos juntos.

Hay que destacar que "We are the World" es un clásico musical que fue escrito por Michael Jackson y Lionel Richie y producido por Quincy Jones. La canción, que fue cantada por estos dos íconos de la música, se estrenó en marzo de 1985. Los beneficios obtenidos por este single fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.

Sin embargo, lo realizado por los participantes de GH no solamente causó vergüenza, sino también un poco de gracia. Además, varios internautas relacionaron esta presentación que hicieron los jugadores del reality de Telefe con la versión argentina que hicieron los famosos de "Imagine" durante la pandemia.

La misma, que fue presentada en conjunto con artistas de otros países como México, fue viral en su momento, pero igual de criticada por la mala interpretación. Aún así, muchos aseguran que prefieren esta versión de "Imagine" antes de volver a escuchar a los participantes de Gran Hermano cantando "We are the World".