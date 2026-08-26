Absolvieron a Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores
El Tribunal Oral Federal N°3 libró de culpa y cargo al ganador de Gran Hermano 2001 al determinar la prescripción de los hechos. Todos los detalles.
En una definición clave dentro de uno de los expedientes judiciales con mayor repercusión mediática de los últimos tiempos, el Tribunal Oral Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires dictó este miércoles la absolución del productor de televisión y ganador de la primera edición de Gran Hermano, Marcelo Corazza.
La resolución judicial desestimó de manera definitiva los cargos que pesaban sobre él por asociación ilícita, al tiempo que declaró prescriptos los hechos que se le imputaban en relación con presuntos delitos de corrupción de menores y exhibiciones obscenas.
En la misma jornada, la magistratura resolvió absolver también a Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, quienes permanecían privados de la libertad hasta la lectura de la sentencia.
Fin de las restricciones operativas y patrimoniales a Marcelo Corazza
Tras el fallo, los jueces ordenaron el cese inmediato de todas las medidas cautelares que pesaban sobre el exproductor. Entre los efectos prácticos de la medida se destacan:
-
Retiro de la tobillera electrónica: Se dio de baja la obligación de portar el dispositivo de monitoreo con el que permanecía bajo supervisión.
Libertad de circulación: Se restituyó de forma plena su habilitación para salir del territorio nacional.
Desbloqueo de activos: Se dejó sin efecto el embargo preventivo que recaía sobre la totalidad de sus bienes.
Quiénes resultaron condenados en este juicio
Aunque el fallo significó la exoneración de tres de los procesados, el debate oral concluyó con penas severas para los dos acusados principales del expediente:
-
Francisco Angelotti: Fue condenado a 22 años de prisión.
Raúl Mermet: Recibió una pena de 10 años de cárcel.
De este modo, el Tribunal Oral Federal N° 3 dio por cerrado el juzgamiento en primera instancia de la red imputada, marcando un giro determinante en la situación procesal de Corazza luego de meses de investigación y restricciones judiciales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario