Tensión máxima en Gran Hermano: insultos, amenazas y dos participantes casi terminan a los golpes

Danelik, otra de las invitadas, se involucró en la discusión al empujar a Campanita y tomar su cartera con la intención de arrojarla al agua, mientras Sol alentaba la situación con sus gritos.

Qué provocó la pelea entre Pincoya y Campanita

El enfrentamiento tenía un conflicto previo. Campanita había denunciado que le robaron su maquillaje y aseguró que, debido a eso, tuvo que dirigirse al confesionario “a cara lavada”. Luego decidió tomar las fotografías familiares de Pincoya, un gesto que fue interpretado como una represalia por lo sucedido con sus pertenencias.

La situación rápidamente derivó en una sucesión de acusaciones, insultos y amenazas. En medio del cruce, Campanita sostuvo que desde su llegada a la casa venía recibiendo un trato que consideraba hostil.

La paraguaya aseguró que la tratan “de una manera horrible, muy fea”, al tiempo que manifestó que su presencia parecía generar molestias entre algunos integrantes del grupo.

Pincoya, por su parte, dejó en claro que su enojo estaba relacionado especialmente con las fotografías de su familia. Frente a las cámaras pidió que el público la salvara de la placa y lanzó una fuerte frase contra Campanita: “haganla mierd* por huevona”.

Con el correr de los minutos, lejos de disminuir, la tensión fue involucrando a más personas. Sol, que en un comienzo había tratado de frenar a Pincoya, terminó sumándose a los gritos. Danelik volvió a intervenir contra Campanita, mientras que Martín también la empujó y luego le acercó un vaso de agua a Pincoya con la intención de tranquilizarla.

La situación obligó finalmente a intervenir a la voz de Gran Hermano, que realizó un llamado general para intentar ponerle fin al conflicto. “Chicos, por favor, cálmense todos”, se escuchó en la casa.

El reclamo de Campanita tras el enfrentamiento

Las imágenes del episodio rápidamente tuvieron repercusión fuera del reality. En las redes sociales, distintos usuarios cuestionaron el comportamiento de los participantes y denunciaron un supuesto hostigamiento colectivo hacia Campanita, al considerar que durante la discusión recibió insultos, amenazas, empujones y otros ataques.

El episodio también abrió interrogantes sobre las posibles medidas que podría tomar la producción. La cercanía de la final y la participación de varias personas en el enfrentamiento pusieron nuevamente en discusión cuáles son los límites establecidos dentro de la convivencia y si corresponde aplicar sanciones por lo sucedido.

Horas después del conflicto, Campanita publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para referirse a los hechos ocurridos durante la madrugada. Allí denunció haber sufrido “agresión física, agresión verbal, hostigamiento y bullying físico y psicológico” por parte de algunos integrantes de la casa y señaló que todo quedó registrado por las cámaras.

“Estas conductas no son parte de ningún juego; constituyen violencia explícita”, sostuvo Stefanny Pereira, quien además adelantó que analiza la posibilidad de iniciar acciones legales.

En el mismo comunicado expresó su postura de “tolerancia cero con cualquier forma de hostilidad, intimidación o trato degradante” y reclamó “el fin inmediato de las agresiones y la garantía del respeto irrestricto a todos los involucrados”.

Finalmente, cerró su mensaje con una contundente reflexión que comenzó a circular rápidamente en las redes sociales: “Señalar la violencia no perjudica a la víctima: la defiende”.