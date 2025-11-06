Video: Wanda Nara y Momi Giardina protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity
La conductora y la participante intercambiaron comentarios filosos en plena gala y encendieron la pantalla con una charla que mezcló humor y tensión.
El nuevo episodio de MasterChef Celebrity dejó un momento que rápidamente se volvió viral: el inesperado ida y vuelta entre Wanda Nara y Momi Giardina durante la tercera gala de eliminación. Todo comenzó cuando la conductora se acercó a la estación de trabajo de la integrante de Luzu TV para conversar y ofrecerle un mate, pero la charla tomó un rumbo inesperado.
Mientras intercambiaban opiniones sobre cómo preferían tomar la tradicional infusión -Momi dulce y Wanda amargo-, la empresaria lanzó una frase que sorprendió a la participante: “Te veo un poco inestable en la competencia. A veces estás muy arriba, muy feliz, y otras, un poco desconcentrada”. Giardina, con su característico humor, replicó sin dudar: “Tampoco que me lo dice Ravi Shankar”.
El clima se volvió aún más tenso cuando Wanda intentó remarcar que notaba una evolución en su desempeño. “Ah, entraste en la competencia”, le dijo sonriendo. Sin embargo, Momi no dejó pasar la oportunidad de marcar los tiempos: “Sí, pero me estás dando charla y estoy perdiendo tiempo, Wan”. La frase, mitad en broma y mitad en serio, desató risas entre sus compañeros, pero también dejó en evidencia cierta incomodidad.
La conversación se produjo minutos antes de que Wanda anunciara la eliminación de Diego “Peque” Schwartzman, quien dejó el certamen entre aplausos. Mientras tanto, la escena entre la conductora y Giardina generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos destacaron el humor de la participante, mientras que otros consideraron que la modelo fue demasiado directa en su observación.
Con su estilo frontal, Nara sigue marcando el tono del programa y mantiene viva la competencia con intervenciones que no pasan desapercibidas. Por su parte, Momi continúa ganándose un lugar entre los favoritos del público gracias a su espontaneidad y a su capacidad de transformar cualquier momento tenso en una situación divertida.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario