Video: Wanda Nara y Momi Giardina protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity

El clima se volvió aún más tenso cuando Wanda intentó remarcar que notaba una evolución en su desempeño. “Ah, entraste en la competencia”, le dijo sonriendo. Sin embargo, Momi no dejó pasar la oportunidad de marcar los tiempos: “Sí, pero me estás dando charla y estoy perdiendo tiempo, Wan”. La frase, mitad en broma y mitad en serio, desató risas entre sus compañeros, pero también dejó en evidencia cierta incomodidad.