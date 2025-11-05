Wanda Nara desmintió rumores sobre Enzo Fernández frente a Valentina Cervantes en MasterChef

masterchef-celebrity-2131929

Por su parte, Cervantes ya había hablado del asunto en el programa Sálvese Quien Pueda, donde minimizó el tema: “No hay ningún problema con Wanda. Siempre van a tratar de generarlo, pero no tengo ningún inconveniente. Ni siquiera vi el mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. Miren si lo voy a molestar por eso”.

Así, la conductora de MasterChef Celebrity volvió a demostrar su capacidad para manejar los rumores en vivo y transformar un momento incómodo en parte del espectáculo, reafirmando su estilo directo y su manejo escénico.