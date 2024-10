Video: Young Miko tuvo un romántico gesto con Tini Stoessel en su show en Rosario

A través de redes sociales se viralizaron imágenes de Tini apoyando a Miko en Rosario este domingo pasado, ciudad en la que se presentó frente a miles de fanáticos. La triple T la acompañó y bailó todas sus canciones al costado del escenario, pero su presencia no pasó desapercibida ya que fue grabada disfrutando del show de su pareja.

Young Miko tini

Aunque, la emoción de los espectadores fue mayor cuando Young cantó "Fina", su colaboración con Bad Bunny y sin ningún tapujo le dedicó una parte de la canción a Tini, quien la miraba atentamente. “No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loca”, gritó mientras señalaba a la Triple T con su micrófono rosa. Esto generó gritos eufóricos de los fanáticos por el gesto de la cantante ya que comprendieron a quién se lo dedicaba.

Con esto, si bien no confirmaron su relación, sí dejaron en claro que hay algo más que una amistad entre ellas. No obstante, aparentemente, Tini prefiere, tras mantener relaciones completamente públicas a lo largo de los años, buscar privacidad en alguno de sus romances para que no se vea opacado por los comentarios de los medios.