Vikings: la serie histórica de Netflix que narra la leyenda de Ragnar Lothbrok y es furor en todo el mundo hoy
Con seis temporadas de batallas épicas y drama, la producción se consolidó como una de las favoritas. Descubrí por qué sigue atrapando a millones de usuarios.
La producción se estrenó originalmente en 2013 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su mezcla de drama histórico, batallas épicas y personajes complejos. Aunque fue producida por History Channel, la llegada de la serie a Netflix permitió que millones de espectadores en todo el mundo descubrieran esta historia.
En total, cuenta con seis temporadas, que narran el ascenso y la expansión de los pueblos vikingos, así como las luchas de poder, alianzas y conflictos que marcaron aquella época.
De qué trata "Vikings"
La historia sigue a Ragnar Lothbrok, un legendario guerrero vikingo que, según las sagas nórdicas, fue uno de los exploradores más importantes de su tiempo.
Ragnar sueña con descubrir nuevas tierras más allá del mar y desafía las tradiciones de su pueblo al intentar navegar hacia territorios desconocidos. Con el paso de las temporadas, su ambición lo lleva a liderar expediciones y enfrentarse a distintos reinos de Europa.
La serie no solo se centra en Ragnar, sino también en su familia y en los guerreros que lo acompañan. Entre ellos se destacan su esposa Lagertha, una de las guerreras más respetadas, y sus hijos, que con el tiempo también jugarán un papel clave en la expansión del mundo vikingo.
A lo largo de la trama aparecen traiciones, alianzas políticas, conquistas y conflictos religiosos, elementos que convierten a Vikings en una de las series históricas más atrapantes de los últimos años.
Reparto de "Vikings"
El elenco principal de la serie incluye a varios actores que se volvieron muy populares gracias a sus personajes:
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Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok
Katheryn Winnick como Lagertha
Clive Standen como Rollo
Gustaf Skarsgård como Floki
Alexander Ludwig como Bjorn Ironside
Jessalyn Gilsig como Siggy
Las actuaciones y el desarrollo de los personajes fueron uno de los factores que consolidaron a la serie como una de las producciones históricas más influyentes de la televisión moderna.
Trailer de "Vikings"
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