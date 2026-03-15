Vikings: la serie histórica de Netflix que narra la leyenda de Ragnar Lothbrok y es furor en todo el mundo hoy

A lo largo de la trama aparecen traiciones, alianzas políticas, conquistas y conflictos religiosos, elementos que convierten a Vikings en una de las series históricas más atrapantes de los últimos años.

Reparto de "Vikings"

El elenco principal de la serie incluye a varios actores que se volvieron muy populares gracias a sus personajes:

Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok

Katheryn Winnick como Lagertha

Clive Standen como Rollo

Gustaf Skarsgård como Floki

Alexander Ludwig como Bjorn Ironside

Jessalyn Gilsig como Siggy

Las actuaciones y el desarrollo de los personajes fueron uno de los factores que consolidaron a la serie como una de las producciones históricas más influyentes de la televisión moderna.

Trailer de "Vikings"