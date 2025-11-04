Se estrenó "Álbum Blanco para Silvio Rodríguez": grandes voces de iberoamérica interpretan canciones inéditas

Tapa Silvio Rodríguez

El repertorio ofrece una mirada profunda y diversa sobre la sensibilidad poética y musical de Silvio Rodríguez. Entre las canciones se incluyen: “Nubes”, interpretada por el chileno Manuel García, una pieza inédita de tono íntimo y reflexivo; “Canción para Yolanda y Pablo”, que León Gieco canta en homenaje al vínculo entre Pablo Milanés y su musa Yolanda; “No vayas a cerrar los ojos”, compuesta hace más de 55 años y rescatada por Roly Berrío; “El vigía”, en la voz de la española Valeria Castro, una de las representantes de la nueva generación de cantautoras ibéricas; “Hay un ser pequeño y suave”, interpretada por Beatriz Márquez, conocida como La Musicalísima; “Blanco”, a cargo de Yusa, pieza que da identidad al espíritu del disco; “Canción de invierno”, a cargo de Mauricio Rodríguez Valdés, que marca un emotivo reencuentro artístico entre padre e hijo.

Este lanzamiento coincide con un momento especial de la trayectoria de Silvio —fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana—, y con su gira por América Latina que incluye Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.