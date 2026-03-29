Violento robo a Julián Serrano en Parque Patricios: "Me rompieron el vidrio del auto"

Todo ocurrió cuando se dirigía a jugar al fútbol con amigos. Sin embargo, lo que parecía un plan tranquilo terminó en un hecho delictivo que lo tomó por sorpresa. "Me rompieron el vidrio del auto y me robaron el celular", comenzó el influencer el video que subió a las redes. Y explicó en detalle: "Mis amigos como son medio ratones están buscando todo el tiempo dónde pagar un poco menos. Y había tocado para ir a jugar en Parque Patricios, como a 45 minutos en auto y voy porque tenía ganas de jugar".