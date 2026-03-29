Violento robo a Julián Serrano en Parque Patricios: "Me rompieron el vidrio del auto"
El influencer relató con bronca el episodio que vivió en Parque Patricios, donde fue asaltado mientras estaba dentro de su vehículo.
El influencer Julián Serrano vivió un momento de extrema tensión en las últimas horas, cuando fue víctima de un violento robo mientras circulaba en su auto por el barrio porteño de Parque Patricios. El propio creador de contenido utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido y expresar su indignación por el episodio.
Todo ocurrió cuando se dirigía a jugar al fútbol con amigos. Sin embargo, lo que parecía un plan tranquilo terminó en un hecho delictivo que lo tomó por sorpresa. "Me rompieron el vidrio del auto y me robaron el celular", comenzó el influencer el video que subió a las redes. Y explicó en detalle: "Mis amigos como son medio ratones están buscando todo el tiempo dónde pagar un poco menos. Y había tocado para ir a jugar en Parque Patricios, como a 45 minutos en auto y voy porque tenía ganas de jugar".
En su relato, Serrano detalló cómo se produjo el robo y la violencia del momento. "Vi a dos pibes y después de dar una vuelta me reventaron el vidrio y me dijo: dame el celular o te mato. Se lo di porque no sabían cuántos eran y no querían que me den un puntazo. El pibe se fue corriendo, lo esperaba uno en moto y estaba muy nervioso, entró medio en pánico. Primerizo el chorro, yo estaba resignado".
Tras el asalto, el influencer explicó que se encontró en una situación complicada para volver a su casa, ya que se había quedado sin su teléfono y, por lo tanto, sin GPS. Fue entonces cuando improvisó una solución poco habitual: pidió ayuda a un taxista para poder orientarse.
"Después no tenía GPS para volverme y me estaba desviando. Le pregunté a un señor de un taxi y le dije que si iba a una dirección y yo lo seguía atrás y le pagaba el viaje. Emprendimos la aventura donde yo lo iba escoltando. Bajé, le pagué y me orienté para mi casa. Al final no pasó a mayores y no tenía astillas en el ojo del vidrio. Igual muy frustrante, tengo una bronca que no se dan una idea", cerró con total indignación.
A pesar del mal momento, Serrano llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que no sufrió heridas de gravedad, aunque sí dejó en claro la impotencia y el enojo que le generó la situación.
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