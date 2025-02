Violeta Urtizberea presentó la nueva temporada de "Envidiosa": "Hay muchas cosas que me gustaría tener de Lu"

La entrevista completa con Violeta Urtizberea

Con una extrema simpatía y alegría por el estreno de la nueva temporada, Violeta comenzó contando si se imaginaba el éxito que tuvo la primera parte. "Fue una locura el furor. Yo no me imaginaba tanto. Si me imaginaba que le iba a ir bien porque está buenísima, pero ese furor así no. A parte nos pasaba como cuando hay una novela en la tele, que todo el mundo te reconoce por la calle, que todo el mundo te dice que la está viendo", dijo en exclusiva con minutouno.com.

Después, agregó: "Hacía mucho que, a mí en lo particular no me pasaba, porque dejó de haber ficción en los canales de aire. Y con esto tuvimos como una sensación muy parecida". En ese sentido, comparó este personaje de Lu con el que tuvo en "Las Estrellas" contando cómo hace ella para entrar y empatizar con cada papel que le toca interpretar. "La verdad es que no sé cómo hago", afirmó entre risas y después sumó: "Nací con eso. A mi me gusta mucho la gente, las personas y me encantan las historias de cada uno y soy muy observadora. De hecho, creo que por eso soy actriz".

"Empatizo fácilmente con casi todo el mundo, a todo el mundo le encuentro algo. Entonces creo que eso después se plasma para cuando tengo que componer un personaje", destacó. Entre otras cosas, también habló de la transición que vive su personaje de una temporada a la otra: "Yo voy para adelante, sinceramente. A parte, después de hacer tantas novelas, uno está acostumbrado a hacer cualquier cosa porque a veces en las novelas como son tantos capítulos, le pasa de todo al personaje. Entonces yo voy para adelante".

entrevista Violeta urtizberea

En tanto, también dijo: "En este caso lo que pasa, bueno... es una chica que tenía toda su vida resuelta en un country con sus hijos, su marido empresario y de golpe se viene todo abajo. Pero me parece que Lu tiene esa personalidad que tiene que ver con una clase social más alta de sostener las apariencias, que no se note mucho y, entonces ella está siempre como un poco espléndida aunque esté en el barro". Aún así, más allá de esta personalidad que caracteriza a su personaje, ella dejó en claro que esto no es con lo que se identifica con ella.

"Me parezco bastante poco a ella, pero hay muchas cosas que me gustaría tener de ella. Siento que no se hace mucho problema por nada, que no es culposa, te digo las cosas que soy yo. Lu dice mucho lo que piensa, todo eso se lo envidio un poco hablando de Envidiosa. Yo soy mucho más culposa y después me quedo mal si le dije a una amiga algo que capaz le cayó mal, entonces soy muy medida con respecto a eso", explicó y aclaró: "Pero Lu no, no tiene ningún problema en decir lo que se le pasa por la cabeza".

En ese sentido, durante la entrevista con minutouno.com también afirmó por qué le molestan tanto las envidias que tiene Victoria, el personaje de Siciliani y cómo construyen su relación a pesar de tener una amistad "amor-odio". Por otro lado, Violeta Urtizberea también destacó similitudes que tiene su personaje con personalidades muy famosas de la farándula que han tenido que vivir situaciones similares de estafas como las que atravesó Lu Pedamonte. A su vez, para cerrar, también explicó por qué los fanáticos tienen que ver la nueva temporada de "Envidiosa" que ya está disponible en Netflix.

envidiosa netflix serie elenco

Sinopsis oficial de "Envidiosa"

Vicky se debate entre dos caminos: casarse y construir un proyecto de vida con Dani, o dejarse llevar por la posibilidad de una relación con Matías. Por momentos, esa vida en el club de campo con la que siempre soñó ya no le resulta tan atractiva, pero el deseo que despierta un nuevo amor la asusta. Más neurótica y desbordada que nunca, empieza a oscilar entre ambos mundos, incapaz de renunciar a ninguno. Desesperada, tendrá que tomar una decisión y asumir las consecuencias.