Viral rockero y romántico: le pidió casamiento a su novia en pleno pogo de la banda Don Osvaldo
El inesperado momento quedó grabado durante un recital de la banda y el video se viralizó rápidamente en redes sociales. ¡Mirá!
La escena ocurrió durante uno de los recitales de Don Osvaldo, la banda que suele agotar localidades y generar multitudinarias reuniones de seguidores en cada una de sus presentaciones. En medio del pogo, y mientras la música sonaba a todo volumen, un joven sorprendió a su pareja con un gesto que rápidamente se convirtió en tendencia: se arrodilló y le pidió casamiento delante de todos.
El episodio no pasó desapercibido porque otro espectador, que estaba ubicado a pocos metros, decidió grabar con su celular toda la secuencia. En el video se observa cómo, en un clima cargado de saltos, empujones y banderas agitándose, el muchacho saca un anillo y se lo entrega a su novia. En ese preciso instante, y pese a la euforia generalizada, se escucha la reacción de los presentes que, al notar lo que estaba ocurriendo, abrieron un pequeño círculo para que la pareja pudiera protagonizar ese momento.
La frase que más circuló en las redes fue que el pedido de casamiento ocurrió “en pleno pogo de Don Osvaldo”. La expresión no es casual: el pogo suele ser el núcleo más intenso del show, donde la multitud se mueve de manera frenética al ritmo de la música. Sin embargo, la pareja consiguió un instante de calma relativa para sellar una promesa que, de inmediato, quedó registrada en los teléfonos de varios fanáticos que luego compartieron las imágenes en distintas plataformas.
El video alcanzó gran repercusión y no tardó en multiplicarse con miles de reproducciones. Los comentarios se dividieron entre quienes celebraron la ocurrencia del joven y quienes remarcaron la extrañeza de hacer una propuesta de casamiento en un contexto marcado por el calor, el sudor y el empuje del público. “En pleno pogo”, repitieron varios usuarios, como si esa circunstancia potenciara el valor anecdótico del hecho.
