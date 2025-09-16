Viral rockero y romántico: le pidió casamiento a su novia en pleno pogo de la banda Don Osvaldo

El episodio no pasó desapercibido porque otro espectador, que estaba ubicado a pocos metros, decidió grabar con su celular toda la secuencia. En el video se observa cómo, en un clima cargado de saltos, empujones y banderas agitándose, el muchacho saca un anillo y se lo entrega a su novia. En ese preciso instante, y pese a la euforia generalizada, se escucha la reacción de los presentes que, al notar lo que estaba ocurriendo, abrieron un pequeño círculo para que la pareja pudiera protagonizar ese momento.