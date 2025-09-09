Suecia estrenó ministra de Salud pero la funcionaria se desmayó en medio de su primera conferencia de prensa

Así fue como millones de personas la vieron desplomarse -casi en cámara lenta- ante la mirada del Primer Ministro y de la líder del Partido Demócrata Cristiano, Ebba Busch, que también es funcionaria del Gobierno de Kristersson en Energía.

De hecho, Busch fue la que más rápido reaccionó y auxilió a Lann cuando ya estaba en el piso, postrada sobre el estrado transparente detrás del que había estado parada momentos antes para dar un discurso y pasarle la palabra al ministro de Asuntos Sociales y compañero de partido, Jakob Forssmed.

Tras el incidente, que se volvió viral, la flamante funcionaria de Salud explicó que sufrió una "baja de azúcar en sangre" que le hizo perder el conocimiento, pero afortunadamente no se lastimó.

"Este no fue un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en sangre", expresó Lann.