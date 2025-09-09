Suecia estrenó ministra de Salud pero la funcionaria se desmayó en medio de su primera conferencia de prensa
Elisabet Lann acaba de unirse al Gabinete del primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, pero empezó su gestión con un mal paso. Por suerte no se lastimó.
Suecia acaba de estrenar ministra de Salud con la incorporación de Elisabet Lann al gabinete del primer ministro Ulf Kristersson, pero en la primera conferencia de prensa la funcionaria sufrió un desmayo que la convirtió en viral por motivos ajenos a la política.
Kristersson, que desde 2017 es el líder del Partido Moderado, incorporó a Lann, del Partido Demócrata Cristiano, porque la anterior titular de Salud, Acko Ankarberg Johansson, decidió dejar el cargo para enfocarse en su candidatura a un nuevo mandato parlamentario.
Lann, de 48 años, asumió en una cartera que es particularmente complicada porque en Suecia existe un límite legal a la espera para obtener turnos médicos y esa marca se ve constantemente quebrada, lo que suma malestar público por el hecho de que el Gobierno destina un alto monto de subsidios al área y no logra corregir este tipo de inconvenientes.
Con ese escenario llegó Lann no sólo al puesto sino también a la conferencia de prensa de este martes, que fue televisada por el canal de televisión estatal, SVT.
Así fue como millones de personas la vieron desplomarse -casi en cámara lenta- ante la mirada del Primer Ministro y de la líder del Partido Demócrata Cristiano, Ebba Busch, que también es funcionaria del Gobierno de Kristersson en Energía.
De hecho, Busch fue la que más rápido reaccionó y auxilió a Lann cuando ya estaba en el piso, postrada sobre el estrado transparente detrás del que había estado parada momentos antes para dar un discurso y pasarle la palabra al ministro de Asuntos Sociales y compañero de partido, Jakob Forssmed.
Tras el incidente, que se volvió viral, la flamante funcionaria de Salud explicó que sufrió una "baja de azúcar en sangre" que le hizo perder el conocimiento, pero afortunadamente no se lastimó.
"Este no fue un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en sangre", expresó Lann.
