De millonaria a pederlo todo: ganó una fortuna en la lotería, pero se quedó sin un centavo por un error
Una mujer logró ganar millones en la Lotería y su caso se volvió viral por el fallido desenlace, ya que lo perdió todo por una mala jugada.
Ganar la lotería puede cambiar una vida, pero para la estadounidense Denise Rossi, una decisión equivocada transformó su fortuna en un desastre legal. Su historia, que se volvió un caso judicial célebre y viral, demuestra cómo la riqueza repentina puede desvanecerse por un error inesperado.
En 1996, Denise Rossi se convirtió en millonaria al ganar $1.336.000 en la lotería de California. Sin embargo, en lugar de compartir la noticia con su esposo, Thomas Rossi, con quien llevaba 25 años de matrimonio, decidió ocultar su premio, para luego tomar una decisión todavía más drástica.
Once días después de ganar, Denise le pidió el divorcio a Thomas, sin mencionar en ningún momento el premio. Para ocultarlo, mintió en la declaración de activos y utilizó la dirección de su madre para las comunicaciones con la lotería. Su plan era disfrutar de la fortuna sola, sin que su esposo se enterara de nada.
Sin embargo, el plan se desmoronó en 1999, cuando Thomas descubrió la verdad por una carta que le llegó por error a su domicilio. El documento, enviado por la compañía Statewide Funding, revelaba que Denise efectivamente había ganado millones en la lotería antes del divorcio, por lo que el hombre llevó el caso a la justicia por ocultamiento de activos.
El juez Richard Denner, a cargo del caso, determinó que Denise actuó de forma fraudulenta al esconder el premio. El magistrado le ordenó entregar la totalidad del dinero a Thomas, en 20 pagos anuales de $66.800, conforme a las leyes de propiedad comunitaria de California, que exigen dividir equitativamente las ganancias obtenidas durante el matrimonio.
En tanto, Denise no quiso darse por vencida y apeló el fallo, pero el tribunal rechazó su defensa. Su intento por quedarse con los millones fracasó, dejándola sin fortuna y con un precedente legal en su contra.
