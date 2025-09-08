De millonaria a pederlo todo: ganó una fortuna en la lotería, pero se quedó sin un centavo por un error

El juez Richard Denner, a cargo del caso, determinó que Denise actuó de forma fraudulenta al esconder el premio. El magistrado le ordenó entregar la totalidad del dinero a Thomas, en 20 pagos anuales de $66.800, conforme a las leyes de propiedad comunitaria de California, que exigen dividir equitativamente las ganancias obtenidas durante el matrimonio.

En tanto, Denise no quiso darse por vencida y apeló el fallo, pero el tribunal rechazó su defensa. Su intento por quedarse con los millones fracasó, dejándola sin fortuna y con un precedente legal en su contra.