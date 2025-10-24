Virginia de Bandana rompió el silencio tras el hallazgo de Lourdes: "La justicia llegó a tiempo"
La exintegrante del recordado grupo pop expresó su alivio por el desenlace de la búsqueda de su amiga y manifestó su gratitud por la rápida intervención de las autoridades.
Luego de casi 12 horas de incertidumbre, la Policía de la Ciudad encontró el jueves por la noche a Lourdes Fernández en el departamento de su novio, Leandro Esteban García Gómez, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo. En medio de la conmoción, una de sus excompañeras, Virginia Da Cunha, decidió romper el silencio y compartir en sus redes un mensaje cargado de emoción y empatía, donde le expresó su apoyo frente al difícil momento que atraviesa.
A través de su cuenta de Instagram, habló por primera vez del caso donde explicó las razones por las cuales el entorno de la banda optó por mantener silencio público hasta que la intervención judicial estuviera en curso. “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aun más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy. Gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo. Te amamos”, señaló la integrante de la agrupación en su mensaje difundido en la red social.
La tarea de encontrar a Lourdes no fue sencilla: para llegar a este desenlace hizo falta una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional y Correccional 47. La Policía ya había estado en ese domicilio por la tarde. Fuentes oficiales indicaron que en esa primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.
Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández.
La pareja de Lourdes, de 47 años, no estaba en el domicilio, pero fue detenida minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.
Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME. El caso tiene varios elementos curiosos. Uno de ellos es que ayer por la tarde la artista había hablado por videollamada con el área de Búsquedas de Personas y les dijo que estaba bien, pero prefería no revelar dónde.
La búsqueda de Lourdes comenzó luego de que su madre denunciara que no sabía nada de su hija desde el pasado 4 de octubre y que temía por ella porque había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista.
