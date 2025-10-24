Virginia de Bandana rompió el silencio tras el hallazgo de Lourdes: "La justicia llegó a tiempo"

La tarea de encontrar a Lourdes no fue sencilla: para llegar a este desenlace hizo falta una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional y Correccional 47. La Policía ya había estado en ese domicilio por la tarde. Fuentes oficiales indicaron que en esa primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández.

La pareja de Lourdes, de 47 años, no estaba en el domicilio, pero fue detenida minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME. El caso tiene varios elementos curiosos. Uno de ellos es que ayer por la tarde la artista había hablado por videollamada con el área de Búsquedas de Personas y les dijo que estaba bien, pero prefería no revelar dónde.

La búsqueda de Lourdes comenzó luego de que su madre denunciara que no sabía nada de su hija desde el pasado 4 de octubre y que temía por ella porque había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista.