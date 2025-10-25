¿Vuelve Ivonne a Bandana? La cantante de La Delio Valdez retomó el contacto con Lourdes Fernández
La vocalista de "La Delio Valdez" habría retomado el vínculo con sus excompañeras y todo indicaría que no descarta volver a compartir escenario con ellas.
En medio del difícil momento que atraviesa Lourdes Fernández, las exintegrantes de Bandana volvieron a mostrarse unidas y solidarias. El apoyo entre ellas se hizo visible tanto en las redes sociales como en declaraciones públicas, donde dejaron en claro que acompañarán a su compañera en este proceso.
La primera en dar un paso al frente fue Lissa Vera, quien decidió hacer pública su postura y actuar ante la Justicia. Fue ella quien presentó una denuncia contra Leandro García Gómez, acusado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y utilización de narcóticos.
Más tarde, se sumaron Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, que compartieron sus testimonios sobre los episodios de maltrato que habría sufrido Lowrdez. Ambas remarcaron la gravedad de lo vivido y el compromiso del grupo en acompañarla. Por otro lado, muchos esperaban la reacción de Ivonne Guzmán, actual líder de La Delio Valdez, quien hasta entonces había optado por el silencio. Su apoyo finalmente se conoció gracias a una de sus excompañeras.
Desde su cuenta de Instagram, Virginia publicó un mensaje que confirmó la cercanía del grupo: "Gracias infinitas a todos por sus comentarios de amor y apoyo. Ivonne también estuvo presente".
En ese mismo posteo, la cantante dejó entrever algo que entusiasmó a los fanáticos: la posibilidad de que vuelvan a cantar juntas. Con un tono esperanzador, escribió: "Esto se pone bueno", haciendo alusión a una de las canciones que cantaban juntas e hicieron vibrar a toda una generación, lo que, a su vez, alimenta las expectativas de un posible reencuentro de Bandana sobre los escenarios.
Finalmente, Virginia cerró su mensaje con reflexivas palabras: "Y no se olviden... si quieren amar a alguien de verdad, ámense a ustedes primero. Nadie puede dar lo que no tiene".
