¿Vuelve Ivonne a Bandana? La cantante de La Delio Valdez retomó el contacto con Lourdes Fernández

Más tarde, se sumaron Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, que compartieron sus testimonios sobre los episodios de maltrato que habría sufrido Lowrdez. Ambas remarcaron la gravedad de lo vivido y el compromiso del grupo en acompañarla. Por otro lado, muchos esperaban la reacción de Ivonne Guzmán, actual líder de La Delio Valdez, quien hasta entonces había optado por el silencio. Su apoyo finalmente se conoció gracias a una de sus excompañeras.