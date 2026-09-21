Virginia Gallardo se emocionó al revelar el límite que le impuso su cuerpo: "Caminar es uno"

Gallardo también aclaró que, pese a esas dificultades, intenta mantener una actitud positiva y continuar con sus actividades. Sin embargo, reconoció que existen determinadas limitaciones que debe contemplar, especialmente cuando se trata de realizar esfuerzos físicos durante períodos prolongados. “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”, señaló durante el video publicado en sus redes.

La emoción al ver a quienes sí pudieron peregrinar

La situación tuvo un impacto todavía mayor para Virginia al observar las imágenes de las personas que finalmente pudieron participar de la peregrinación. La posibilidad de compartir ese momento con otros fieles era parte importante del deseo que había comenzado a preparar desde el año pasado.

La diputada contó que siguió las imágenes y que se emocionó al ver a quienes pudieron completar el recorrido, especialmente por el significado que tiene la experiencia para quienes participan. “Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, manifestó.

Conmovida por la situación, la protagonista sostuvo que seguirá intentando hasta que su estado físico le permita afrontar el recorrido. Para ella, la postergación no implica renunciar definitivamente a una promesa que considera importante. “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, afirmó.