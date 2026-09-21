Virginia Gallardo se emocionó al revelar el límite que le impuso su cuerpo: "Caminar es uno"
La conductora y diputada compartió un video en sus redes sociales y explicó, entre lágrimas, por qué tuvo que postergar una peregrinación que soñaba realizar desde el año pasado.
Virginia Gallardo atravesó un momento de especial sensibilidad al contar públicamente que no pudo participar de la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino, una actividad que esperaba concretar desde el año pasado. La intención de realizar el recorrido seguía firme, pero una molestia en la cadera volvió a impedirle afrontar una caminata prolongada.
La diputada compartió un video a través de sus redes sociales y relató con emoción el proceso que atravesó durante los últimos días. Según explicó, había comenzado a prepararse con anticipación para llegar en condiciones a la peregrinación y cumplir así con una promesa personal. Sin embargo, cuando intentó comprobar cómo respondía su cuerpo ante una caminata, apareció nuevamente el dolor y tuvo que tomar una decisión que le generó tristeza.
“Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda. La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, contó.
Virginia Gallardo debió postergar una promesa personal
La situación se relaciona, de acuerdo con el relato de Gallardo, con las consecuencias que asegura experimentar luego de la intervención realizada por Aníbal Lotocki. La mediática explicó que aquella experiencia significó modificaciones en diferentes aspectos de su vida cotidiana y que desde entonces tuvo que aprender a reconocer qué actividades puede realizar y cuáles representan una dificultad.
En ese sentido, hizo referencia a los cambios que experimentó tanto físicamente como en la organización de sus tiempos. “Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”, expresó.
Gallardo también aclaró que, pese a esas dificultades, intenta mantener una actitud positiva y continuar con sus actividades. Sin embargo, reconoció que existen determinadas limitaciones que debe contemplar, especialmente cuando se trata de realizar esfuerzos físicos durante períodos prolongados. “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”, señaló durante el video publicado en sus redes.
La emoción al ver a quienes sí pudieron peregrinar
La situación tuvo un impacto todavía mayor para Virginia al observar las imágenes de las personas que finalmente pudieron participar de la peregrinación. La posibilidad de compartir ese momento con otros fieles era parte importante del deseo que había comenzado a preparar desde el año pasado.
La diputada contó que siguió las imágenes y que se emocionó al ver a quienes pudieron completar el recorrido, especialmente por el significado que tiene la experiencia para quienes participan. “Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, manifestó.
Conmovida por la situación, la protagonista sostuvo que seguirá intentando hasta que su estado físico le permita afrontar el recorrido. Para ella, la postergación no implica renunciar definitivamente a una promesa que considera importante. “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, afirmó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario