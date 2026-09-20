La primicia exclusiva de Momo a minutouno.com sobre Párense de Manos 4
Antes de que el evento de streaming más esperado del año revelara su cartelera completa, el streamer anticipó en exclusiva detalles clave sobre la sede elegida.
La expectativa en torno a la cuarta edición de Párense de Manos no para de crecer. A poco de haberse confirmado todos los cruces que protagonizarán el evento de este año, la previa dejó apostillas imperdibles que tuvieron como protagonista al streamer Gerónimo "Momo" Benavides.
El influencer dialogó en exclusiva con minutouno.com y soltó una primicia fundamental sobre la locación elegida antes de que fuera ratificada de manera oficial por Luquitas Rodríguez, el organizador de la velada de boxeo amateur que reúne a creadores de contenido.
Tranquilo por no subirse al cuadrilátero en esta oportunidad —aunque luego se conoció que se le sigue buscando un rival tras haberse caído su combate con Viruzz ("jugó 'cagoneta'", disparó)—, el referente de las plataformas anticipó que el evento tendrá combates de gran nivel y dejó escapar la ubicación.
Al ser consultado sobre el Club Atlético Platense, club del cual es fanático, lanzó sin filtro: "Espectacular, y ahora que se va a hacer ahí el evento, va a estar mejor".
Cartelera completa, estadio confirmado y fecha oficial para Párense de Manos 4
La filtración informal de Momo terminó de materializarse durante la esperada transmisión del Cara a Cara, el clásico ciclo conducido por Luquitas Rodríguez donde se revelaron los detalles definitivos de la cartelera.
Durante el evento, la organización despejó los dos grandes interrogantes que mantenían en vilo a los seguidores:
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La fecha: El gran show se desarrollará el próximo viernes 18 de diciembre.
El escenario: Tal como lo había adelantado Momo, la cita deportiva tendrá lugar en el imponente estadio del Club Atlético Platense, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López, preparando el terreno para una noche que promete romper todos los récords de audiencia y convocatoria.
La cartelera completa:
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Agusneta vs. Brunenger
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Cami Mayan vs. Luli González
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El Polaco vs. Brian Sarmiento
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Bauleti vs. Balanza
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Pri Mora vs. Albere
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Renzo Pantich vs. Joaco López
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Beni Mármol vs. Mortedor
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Milica vs. Arigeli
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Shelao vs. Andoni
En tanto, el streamer Gerónimo Benavides, conocido como "Momo", también volverá a pelaear pero todavía no tiene rival.
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