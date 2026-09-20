La supuesta infidelidad que habría provocado una ausencia en la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“Ellas hablaron y se pidieron disculpas. Emilia sigue a Rodrigo y a Tini y De Paul a ella también”, sostuvo Smith, al referirse a la situación actual entre las artistas.

En ese sentido, agregó: “Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda. Está todo arreglado”.

¿Cuándo fueron los supuestos mensajes de Emilia Mernes a Rodrigo De Paul? Los días de soltería al mismo tiempo

La propia periodista también confirmó que, de acuerdo con la información que recibió, Emilia asistirá a la boda junto a Duki, mientras que Lizardo Ponce no formaría parte de la celebración.

Por ahora, la supuesta infidelidad continúa siendo una versión atribuida a las fuentes citadas en LAM y no una confirmación de los protagonistas. Lo cierto es que el tema volvió a instalarse a partir de la lista de invitados y de la llamativa ausencia de quien durante años fue cercano a Tini.