Viviana Canosa publicó un polémico video de Lizy Tagliani en medio del escándalo: "Lo agarré al pibe"

viviana sobre lizy.mp4

En cuestión de minutos, las imágenes tomaron una gran repercusión y se viralizaron. Como era de esperarse, esto desató que los usuarios dejen diferentes opiniones al respecto.

Viviana Canosa estalló contra Paulo Vilouta y Laura Ubfal: "Hablan de ustedes, no de mí"

Viviana Canosa volvió a ser el centro de la polémica y no se guardó nada. En su programa “Viviana en Vivo”, lanzó fuertes declaraciones contra Paulo Vilouta y Laura Ubfal, luego de que ambos periodistas comentaran el reciente escándalo que protagoniza con Lizy Tagliani. La conductora fue tajante y aseguró que las críticas recibidas reflejan más a sus autores que a ella.

“¿Realmente creen que por un punto de rating me voy a exponer de esta manera? Eso habla de ustedes, no de mí”, disparó la conductora, visiblemente molesta. Lejos de suavizar sus dichos, agregó: “Por un punto de rating les muestro las tetas, es más fácil. Me divierto más, traigo a cuatro enanos. Ustedes están hablando de ustedes, no de mí”.

Canosa aseguró tener la conciencia tranquila y enfatizó su trayectoria: “Tengo 34 años de profesión. Para hablar así, hay que tenerlas bien puestas, no como vos, Vilouta”, lanzó, sugiriendo que el periodista no tiene la valentía para enfrentar temas delicados como ella.

Por su parte, el colega respondió desde “LAM” y se mostró indignado. Según su versión, Canosa malinterpretó sus palabras. “Cuando la gente tiene problemas auditivos y escucha mal, da mucha bronca. Lo que dije es que así como se acusa a Canosa de hacerlo por rating, nosotros también hablamos del tema porque genera interés. No fue un ataque”, explicó.

Vilouta aseguró que su comentario fue irónico y que nunca apuntó directamente contra ella: “Dije que soy enfermo del rating, que haría un programa de tres horas. Pero lo que escuchó Canosa en el auto, evidentemente lo entendió mal”, expresó. Y cerró con una frase cargada de ironía: “Defendamos las causas con cabeza, no con pelotudeces”.

Mientras tanto, Tagliani, involucrada en el conflicto, intenta despegarse de las acusaciones. En declaraciones televisivas, contó cómo se comunicó con el colegio de su hijo tras las acusaciones: “Me puse a disposición, incluso ofrecí retirarlo de la escuela. Las mamás me bancaron”. Visiblemente afectada, remarcó: “Lo están cuidando con amor, ese amor que ahora me estoy perdiendo por todo este quilombo”.

Viviana Canosa fulminó a Paulo Vilouta y Laura Ubfal por sus críticas_ “Hablan de ustedes” _ Ciudad Magazine.mp4