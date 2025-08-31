Viviana Canosa regresa con un programa por streaming

El mal vínculo entre Viviana Canosa y Yanina Latorre

El distanciamiento entre Yanina Latorre y Viviana Canosa dejó de ser un secreto a voces. En las últimas horas, la panelista de LAM rompió el silencio y confirmó lo que ya se rumoreaba en los pasillos de la farándula: su amistad con Canosa está completamente rota. Lejos de suavizar sus palabras, fue categórica, la calificó como una “hija de puta y traidora” y reveló los motivos detrás del abrupto final de su relación.

En una entrevista con Ángel de Brito durante "Ángel Responde", ciclo que se emite por Bondi Live, Yanina fue consultada sobre su vínculo con la conductora de "Sálvese quien pueda", programa que se emite por América TV, con quien había compartido espacios de radio y mantenía una cercanía que se reflejaba incluso en los cruces de programas en El Observador 107.9. Pero todo eso quedó en el pasado.

“Me di cuenta de que todo era una gran mentira”, soltó Latorre sin filtro, y dejó entrever que la conexión que alguna vez sintió con Canosa se desmoronó cuando empezó a notar actitudes que no pudo tolerar. Una de las situaciones que más la indignó fue la actitud que tuvo su examiga hacia Martín Cirio.

Yanina Latorre y Viviana Canosa

“Che, Viviana enloqueció del todo. Se la agarró con Martín Cirio y le dice pedófilo. Es una pelotuda. ¿Para qué le dice pedófilo a un pibe que ya lo pagó, que salió sobreseído? Fue una cancelación espantosa en redes por chistes mal hechos, ya está”, disparó sin vueltas.

Yanina también reveló que, mientras aún tenía buena relación con Canosa, varias personas de su entorno le advertían sobre la verdadera cara de la periodista. “Una amiga que la conoce bien siempre me decía ‘cuidate, cuidate, es mala mina’. Y yo le respondía: ‘no, es divina’. Y terminó siendo mala conmigo”, reconoció, visiblemente decepcionada.

Pero el punto de quiebre llegó cuando, según su relato, Canosa tuvo actitudes que Latorre consideró inaceptables. “Se portó para el orto conmigo. Siempre la defendí. Cuando la acusaban de tener sexo con cualquier presidente, siempre lo negué”, contó con crudeza. Y, en el cierre, terminó de dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación con una frase demoledora: “Es una hija de puta y traidora”.