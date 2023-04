Viviana Colmenero asegura haber sido estafada tras su paso por Gran Hermano

Pero como no todo lo que brilla es oro, la expanelista de LAM estalló en Twitter, luego de que trascendieran datos sobre los abultados montos que perciben los participantes de la temporada finalizada el pasado 27 de marzo. Allí fue cuando recordó que ella también era muy convocada a distintos eventos, pero que nunca llegó a percibir tales cantidades de dinero porque le habrían robado.

"Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata", comenzó denunciando en la red social del pajarito. A lo que sumó: "Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos".

En este sentido, Colmenero intentó dar una explicación racional de porqué resultó fácil para aquella gente estafarla: "Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que media 30 puntos. Siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público. Me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente".

Finalmente, apuntó contra los entretelones del ciclo de convivencia: "La serie de Gran Hermano en Netflix podría ser un éxito. Contada en tres partes paralelas. La industria, el público, y las personas que integran la casa y que pasa con sus vidas. Mientras los demás se regocijan", cerró.

De hecho, aunque la exhermanita no tiene nada personal con Nacho Castañares, Julieta Poggio o Coty Romero, en más de una oportunidad intentó dar a conocer lo que sucede en el 'detrás de escena' del reality show, a pesar de que los recientemente salidos de la casa más famosa del país parezcan estar viviendo un momento único.

